Jomari Goyso será “Invitado de Honor” del Desfile Nacional Dominicano en la Sexta Avenida de NY

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El Desfile Nacional Dominicano (NatDDP), Inc., una organización nacional sin fines de lucro que promueve la cultura y el folclore del pueblo dominicano en los Estados Unidos, designó al experto en moda y belleza, presentador de la cadena Univisión Jomari Goyso como su Invitado de Honor para su desfile a celebrarse este próximo 14 de Agosto por 6ta Ave. y/o la Avenida de Las Américas entre las calles 35 y 56 en Manhattan.

Goyso es un español exitoso en los Estados Unidos y que goza del cariño de los dominicanos dijo sentirse agradecido por la alta distinción.

Cabe destacar que esta gran actividad comunitaria será reconociendo lo mejor de nuestra cultura dominicana: música, baile, comida y los triunfos de la comunidad dominicana.

En los últimos 40 años, la comunidad dominicana ha dejado un legado en todo el mundo basado en la perseverancia, la resiliencia, la fe y la esperanza de un mañana mejor para todos. Su lema es “Nuestra organización está dirigida con el ejemplo y es diversa e inclusiva.

¡Empoderando a nuestra juventud y reconocemos a las personas que ejemplifican los atributos del avance de nuestra Dominicanidad!”

“Amo a la República Dominicana. Gran parte de mis amigos más cercanos son dominicanos y me encanta visitar Quisqueya la Bella. Trabajó con dominicanos, me encanta la gastronomía dominicana, su cultura, su gente y me siento muy solidario por el progreso y desarrollo en todas las áreas de los dominicanos que residen en los Estados Unidos, en su país y en el mundo. Son personas con un espíritu de triunfadores donde llegan, visionarios y optimistas y que siempre triunfan. Gracias a esta organización El Desfile Nacional Dominicano (NatDDP) por tomarme en cuenta y por la distinción como “Invitado de Honor”, dijo Jomari Goyso al portal digital Al Día TV Más.

Jomari Goyso, durante su estadía en la ciudad de New York, agotará una apretada agenda compartiendo con la prensa, caminando por la comunidad dominicana de Washington Heights, Bronx, Brooklyn y Queens.

El presentador de Univisión, realizará el lanzamiento oficial de su empresa Lia By Jomari Goyso, línea de productos-accesorios en la cadena de supermercados Cherry Valley y City Fresh y firmará autógrafos a todos los presentes. El lanzamiento de Lia By Jomari Goyso, será este sábado 13 de agosto en el Cherry Valley ubicado en el 801E Gun Hill RD ,Bronx NY ,10467 desde las 12:00 del mediodía hasta 1:00PM. Para mas información visitar: https://liabyjomarigoyso.com/

¿Quién es Jomari Goyso? Experto en moda y belleza. Presentador de los segmentos ‘A la Moda con Jomari’ y ‘Jomari Love’ en Primer Impacto.

Nació en La Rioja, España. Comenzó en el mundo del estilismo a la edad de 16 años. A los 21 ya era reconocido dentro del mundo del modelaje internacional, por sus manos han pasado personalidades como la actriz Paz Vega, Joaquín Cortés, Elsa Pataky, Giselle Bundchen, Alessandra Ambrosio, Penélope Cruz, Salma Hayek, Nicole Scherzinger, Kim Kardashian, Morgan Freeman, entre muchos otros.

A los 23 años incursiona en el mundo del diseño de modas con gran éxito; sus piezas han sido publicadas en revistas como Vogue y Hello, a lo largo de los años.

Fue copresentador de “Sal y Pimienta” y juez de “Nuestra Belleza Latina”. En sus segmentos semanales ‘A la Moda con Jomari’ y ‘Jomari Love’ en Primer Impacto se dedica ayudar a las mujeres a comenzar de nuevo, transformando la manera en que se ven a sí mismas y reforzando su autoestima.

