Jokic sobre su triple a una pierna: «Toda mi vida está desequilibrada»

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Con menos de tres minutos por jugarse y 104-107 en el marcador, Nikola Jokic anotó una de las canastas más inverosímiles y a la vez decisivas vistas recientemente. Sobre la bocina de posesión, dándose la vuelta, a una pierna, y sacando el balón desde detrás de su cabeza para evitar el tapón de Anthony Davis, el serbio hizo al Crypto Arena llevarse las manos a la cabeza con un triple que fue fundamental en el triunfo de Denver en el cuarto juego, acción por la que fue preguntado más adelante en rueda de prensa. Y, como viene siendo habitual, respondió tirando de sentido del humor.

«Creo que a partir de ahora ese va a ser mi movimiento insignia» bromeó antes de comentar la acción. «Ahora en serio, esas suelen ser las jugadas más fáciles porque no te queda otra que tirar. Un par de minutos antes estaba solo en el triple pero penetré a canasta y LeBron me sacó una falta en ataque. Pero si queda un segundo tienes que tirar e improvisas una manera de hacerlo. ¿Qué estoy tirando desequilibrado? Toda mi vida está desequilibrada, así que es lo normal para mí».

No es la primera vez que Nikola deja alguna joya en sus declaraciones a la prensa durante estos playoffs. Antes del tercer partido ante los Suns, con 2-0 a favor de Denver, se le preguntó si esperaba que Phoenix saliese a jugar con más intensidad en su cancha, a lo que afirmó irónicamente que no, que lo más probable era que se rindiesen y les regalasen la victoria. Posteriormente se le pidió que comentara si había algo de lo aprendido de la derrota ante los Lakers en 2020 que pudiese servirle de cara a estas Finales de Conferencia, ante lo que contestó que no sabía porque no recordaba en absoluto qué había pasado en aquella serie.

