Jokic sobre el crecimiento de los Nuggets: “Hemos tenido una mejora asombrosa”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Denver se despide de los playoffs de 2020 con la cabeza bien alta. Al llegar a la burbuja de Orlando pocos les daban opciones de ir más allá de eliminar a Utah Jazz en primera ronda, algo que se catalogó como prácticamente imposible al verse 3-1 abajo. No solo consiguieron eso, sino repetirlo ante un favorito al anillo como Los Ángeles Clippers para citarse con los Lakers en las finales de la Conferencia Oeste, instancia que no alcanzaban desde 2009 con Carmelo Anthony al mando de las operaciones.

Ahí ha terminado la aventura. Los Nuggets no estarán en las Finales de 2020, pero han roto una nueva barrera que para Nikola Jokic demuestra la enorme progresión de la organización en los últimos años.

Desde que vine aquí hace cinco años hemos mejorado. En mi primera temporada tuvimos 33 victorias. Hoy estamos en la final de la Conferencia Oeste. Así que creo que es interesante pensar en la gran mejora que tenemos, tanto en mi caso como jugador como a nivel de grupo y de organización. Hemos tenido una mejora asombrosa”, comenta antes de recalcar la gran labor que ha realizado su compañero Jamal Murray durante esta carrera.

“Es un jugador increíble. Ha sido nuestro líder. Ha tenido una energía increíble durante todos los playoffs. Hoy estaba con molestias. Ya ha estado lesionado antes. Incluso cuando llegamos a la burbuja ya estaba algo golpeado. Pero es un animal. Es un luchador, un competidor y un tirador increíble. Su juego ha sido increíble”.

Justo su condición física fue cuestionado Murray tras un partido en el que incluso se le vio en ocasiones cojeando. Así explicó sus sensaciones sobre la pista en el partido que supuso la eliminación de Denver a manos de los Lakers.

“Tengo un gran hematoma en el pie, algo que me ha acompañado todo el partido. Me cambié de zapatillas, y eso tampoco ayudó. Y sí, también tengo un golpe en los huesos con su hematoma. No me gusta comentar a todos los problemas que tengo. Simplemente me gusta seguir jugando. Tenía dolor, pero no ocurre nada. Estuve ahí fuera luchando un poco”.

Respecto al partido en sí, Murray lamente no haber estado al cien por cien. “Son ochenta y tantos días en la burbuja y muchos minutos. No tenía la energía que necesitaba para ayudar a mis compañeros de equipo hoy. No podía moverme rápido, cortar tan fuerte o anotar tanto… Puedo ser mucho mejor de muchas maneras diferentes. Tengo que tratar de ayudar a que mi equipo gane por cualquier medio”, señalaba dolido por la derrota.