(VIDEO) Jokic sella un triple doble de 40 puntos, 27 rebotes y 10 asistencias

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- El serbio Nikola Jokic logró este domingo un monumental triple doble de 40 puntos, 27 rebotes y diez asistencias, unos números que no se registraban en la NBA desde 1968, con Wilt Chamberlain como protagonista, en la trabajada victoria de los Denver Nuggets contra los Charlotte Hornets (119-115).

Jokic, dos veces consecutivas MVP, alcanzó los 81 triples dobles en su carrera en la NBA y es el tercer jugador en la historia de la liga estadounidense capaz de superar los 40 puntos, 25 rebotes y diez asistencias en un partido, después de Chamberlain y Elgin Baylor.

Los números del pívot serbio de los Nuggets no se registraban desde hace 54 años, cuando Chamberlain fue capaz de aportar 53 puntos, 32 rebotes y catorce asistencias.

Nikola Jokic put up historic numbers in the Nuggets win tonight.

40 PTS

27 REB

10 AST

2 STL

He's the first player to record 40+ PTS, 25+ REB, and 10+ AST in a game since Wilt Chamberlain in 1968. pic.twitter.com/JfKjl9Ngi6

— NBA (@NBA) December 19, 2022