“Joker” lidera las nominaciones a los Óscar con once candidaturas

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La película “Joker” lideró este lunes las nominaciones a los Óscar con once candidaturas seguida de “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time… in Hollywood”, que tienen diez menciones por cabeza, anunció la Academia de Hollywood.

La Película que se basa en el icónico personaje de Dc Comics está dirigida por el director Todd Phillips, y su producción estuvo a cargo además de su director, de Bradley Cooper y Emma Tillinger Koskoff.

El papel principal está encarnado por Joaquin Phoenix, ganador de dos Globos de Oro como Mejor Actor en las películas Walk the Line, un musical del año 2005, y por Joker del pasado año 2019.

El estreno de la película se realizó primero en la ciudad de México el pasado 31 de agosto, y posteriormente los días 3 y 4 de octubre en diferentes países de Latinoamérica.

Hasta el momento el filme de suspenso y drama psicológico ha recaudado en los cines a nivel mundial un total de 1,066, 701, 762 millones de dólares. Además ha recibido críticas favorables por parte de críticos especializados y aplaudiendo la interpretación del papel por Joaquin Phoenix.

