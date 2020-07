Johnny Ventura dice dominicanos fueron librados del PLD por Dios y Leonel

View this post on Instagram

Hoy siento la inmensa satisfacción del deber cumplido. He estado, estoy y estaré siempre al servicio de las mejores causas de mi preciosa patria. Acompañar a Leonel Fernández y estar junto a él defendiendo la patria de las garras de una dictadura poco disimulada, me da mucha satisfacción. Los dominicanos, alguna vez se darán cuenta de qué nos libraron Dios y Leonel.