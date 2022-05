Johnny Depp era un amante controlador, testifica su exnovia

Comparte esta noticia

EL NUEVO Para escuchar a la actriz Ellen Barkin, Johnny Depp era un hombre controlador, celoso y enojado incluso en la década de 1990, cuando los dos salían.

“¿Adónde vas?” Barkin dijo que Depp le preguntaría. “¿Con quién vas? ¿Qué hiciste ayer por la noche?”

Barkin agregó: “Una vez tuve un rasguño en la espalda que lo enojó mucho porque insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él”.

Barkin recordó su relación con Depp durante una declaración previamente grabada que los abogados de la exesposa de Depp, Amber Heard, presentaron el jueves en un tribunal de Virginia.

Los abogados de Heard están tratando de socavar la demanda por difamación de Depp contra ella. Depp dice que un artículo de opinión de 2018 que Heard escribió en The Washington Post lo retrató injustamente como un abusador doméstico y le costó una lucrativa carrera en Hollywood que incluía la franquicia de películas “Piratas del Caribe”.

Depp ha testificado que nunca golpeó a Heard y que fue víctima de abuso infligido por ella. Pero los abogados de Heard dicen que esas negaciones carecen de credibilidad porque con frecuencia bebía y usaba drogas hasta el punto de perder el conocimiento.

Durante la declaración de Barkin, testificó que Depp “siempre bebía o fumaba un porro” o consumía otras drogas ilegales. Dijo que salió con Depp durante unos tres a cinco meses y caracterizó la relación como más sexual que romántica.

Barkin coprotagonizó con Depp “Miedo y asco en Las Vegas”. Durante el rodaje, Barkin dijo que Depp le arrojó una botella de vino mientras peleaba con algunos amigos en una habitación de hotel. Sin embargo, dijo que no sabía por qué tiró la botella.

Los abogados de Heard argumentan que la caída libre de la carrera de Depp fue el resultado de su propio mal comportamiento, no del artículo de opinión de Heard. Reprodujeron testimonios de testigos que trazaron el ascenso y la caída del actor de “la estrella de cine más grande del mundo” a un hombre que luchó con las drogas, el dinero y la capacidad de llegar a tiempo a los platós de cine.

Tracey Jacobs, quien se desempeñó como agente del actor durante unos 30 años, dijo que Depp “llegaba tarde para actuar constantemente en prácticamente todas las películas” durante sus últimos años trabajando juntos.

“Fui muy honesto con él y le dije: ‘Tienes que dejar de hacer esto, esto te está lastimando’”, dijo Jacobs. “Y lo hizo”.

Jacobs dijo que Depp tenía un talento extraordinario, pero su comportamiento en los años previos a que la despidió en 2016 se volvió cada vez menos profesional, mientras que su consumo de drogas y alcohol aumentaba, dijo Jacobs.

“Y también se extendió por la ciudad”, dijo Jacobs. “Quiero decir, la gente habla, es una comunidad pequeña. E hizo que la gente se mostrara renuente a usarlo”.

Joel Mandel, exgerente de negocios de Depp, testificó en una declaración previamente registrada que las películas de “Piratas del Caribe” lo habían “catapultado a un nivel de éxito completamente diferente”.

“Significó más empleados”, dijo Mandel. “Significaba comprar propiedades adicionales. … Significaba una vida más grande y más cara”.

Las cosas comenzaron a cambiar alrededor de 2010, y “con el tiempo quedó claro que había problemas con el alcohol y las drogas”, dijo Mandel. “Y eso se tradujo en un comportamiento más errático, un comportamiento más estresante, más momentos en los que era difícil entablar el tipo de conversaciones que necesitaba para hacer mi trabajo”.

En un momento, Depp gastaba alrededor de $100,000 al mes en un médico y personal para ayudarlo a recuperar la sobriedad, dijo Mandel. En otro, gastaba $300,000 al mes en personal de tiempo completo, dijo. Y dijo que también hubo momentos en que Depp gastó miles de dólares al mes en medicamentos recetados.

“Los niveles de gasto habían crecido muchísimo y requerían que se mantuviera ese nivel de ingresos increíblemente altos”, dijo Mandel. “Y cuando se cayó, la desconexión se volvió insostenible”.

Mandel dijo que se preocupó mucho por las finanzas de Depp en 2015, pero que Depp respondió a esas preocupaciones con enojo. Dijo que el actor lo despidió en 2016.

Bruce Witkin, un músico que fue amigo de Depp durante casi 40 años, testificó en una declaración previamente grabada que Depp podía ponerse celoso en sus relaciones románticas.

Esos celos se demostraron con Heard cuando ella estaba filmando una película “o haciendo algo en lo que él no podía estar para ver lo que estaba pasando”, dijo Witkin. “Creo que se esforzaría por sí mismo”.

Witkin dijo que una vez vio moretones en el brazo de Heard cuando él y Depp estaban trabajando en un documental sobre el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. Y vio a Depp con un “labio hinchado” una vez. Pero Witkin dijo que nunca vio a Depp o Heard abusar físicamente el uno del otro.

Witkin dijo que trató de ayudar a Depp con su abuso de sustancias y lo había puesto en contacto con un terapeuta.

“Él decía, ‘Estaré bien. Estaré bien’”, dijo Witkin, recordando una conversación. “Bueno, no estás bien”.

La hermana de Depp, Christi Dembrowski, siempre estuvo preocupada por su bienestar, tanto en términos de abuso de sustancias como en general, dijo Witkin.

“Creo que todos, en el fondo, lo estaban, pero… las personas en la nómina realmente no dirán mucho. Lo intentarán, pero no quieren perder su trabajo”, dijo Witkin. “No digo que todos entren en la categoría. Pero es algo extraño alrededor de gente como él. Todo el mundo quiere algo.

Witkin dijo que su amistad con Depp comenzó a disolverse a fines de 2017, cuando el actor comenzó a alejarse.

“Me escribió este extraño texto diciendo que lo apuñalé por la espalda y lo hablé mal”, dijo Witkin. “Y yo estoy como, ‘¿De qué estás hablando?’ Y no quiso explicarlo. Y prácticamente no lo he visto desde 2018”.

Relacionado