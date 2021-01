Johnny Depp enfrenta contrademanda de US$100 millones de Amber Heard

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- En la última audiencia legal que tuvo lugar en Virginia, entre Amber Heard y Johnny Depp, el juez del condado de Fairfax, Bruce D. White, bloqueó el intento del actor de que el caso de Heard en su contra fuera desestimado de la corte.

El actor nacido en Kentucky había querido utilizar una nueva ley anti-SLAPP (juicios estratégicos contra la participación pública), aprobada en el estado el año pasado, para intentar anular la demanda de Heard.

De acuerdo al medio Hollywood Reporter, a Heard de 34 años, se le permitió avanzar con la contrademanda de $100 millones de dólares contra el actor, de 57 años, después de que su abogado Adam Waldman, el año pasado, calificara sus acusaciones de violencia doméstica como “falsas” y un “engaño”, según documentos legales.

Como resultado de esas declaraciones, la actriz hizo la contrademanda y si el caso se lleva a juicio a finales de este año, Depp deberá enfrentarla otra vez en tribunales.

Aunque Depp no pudo impugnar la demanda, al menos logró igualar la contrademanda de Heard. La actriz no puede perseguir la inmunidad por las declaraciones que hizo en un artículo de opinión en el Washington Post donde reveló el abuso por parte de su ex. De igual modo, Depp tampoco puede alegar inmunidad por sus declaraciones.

Además, el juez rechazó el movimiento legal que Amber Heard había hecho citando la Ley de Delitos Informáticos de Virginia, alegando que Depp y su equipo orquestaron un ataque virtual contra ella a través de las redes sociales con el objetivo de ser expulsada del elenco de Aquaman, citando la falta de evidencia.

FUENTE. AFP