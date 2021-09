Johnny Depp dice que “nadie está a salvo” de la cultura de la cancelación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA. – Johnny Depp, protagonista de la jornada en el Festival de San Sebastián (norte de España), que le entregará esta noche el Premio Donostia, aseguró este miércoles en rueda de prensa que “nadie está a salvo de la cultura de la cancelación”.

“Nadie está a salvo, pero si estás armado con la verdad es todo lo que necesitas”, dijo Depp al ser preguntado por el alcance de la cultura de la cancelación tras la polémica suscitada por la concesión del Premio Donostia al actor, que ha estado inmerso en una batalla judicial por una acusación de malos tratos.

Depp consideró que se trata de una situación “muy complicada” y que, cuando él se ha visto afectado por estos “juicios instantáneos basados en aire contaminado”, su primera reacción fue de incredulidad.

El actor se refirió a “movimientos” que han aparecido “con la mejor de las intenciones, pero que después se han ido de las manos hasta tal punto que nadie está a salvo”.

“Es algo que no me afecta solo a mí, sino a mucha gente, hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase”, lamentó. “Llega un punto en que se piensa que es normal, pero no lo es”.

El protagonista de la saga de “Pirates of the Carebbian” pidió públicamente que quien sea testigo de una injusticia no se quede parado. “Cuando haya una injusticia, contra ti o alguien a quien amas o en quien crees, levántate, no te quedes sentado, porque te necesitan”.

Depp llegó puntual a su cita con los periodistas, tras el retraso que sufrió anoche en su llegada a San Sebastián por “incidencias con los vuelos”.

Esta noche recibirá el Premio Donostia por ser considerado “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”, un año después de su visita a este festival para presentar “Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan”, de Julien Temple, en cuya producción había participado y que obtuvo el Premio Especial del Jurado.

Relacionado