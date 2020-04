Johnny Deep y Jeff Beck versionan a John Lennon en “Isolation”

“Jeff Beck y yo grabamos este tema el año pasado, como nuestra propia versión de la preciosa canción de John Lennon. La poesía de Lennon: ‘We’re afraid of everyone. Afraid of the Sun!’ (Tenemos miedo de todos. ¡Miedo al sol!) nos pareció a Jeff y a mí especialmente profunda y significativa en este momento”, aseguró Depp en un comunicado.

“Esta canción sobre el aislamiento muestra el miedo y los riesgos existenciales de nuestro mundo”, explicó Depp, quien espera a “ayudar a digerir el momento” o a “pasar el tiempo mientras soportamos el aislamiento juntos”.

Además, el actor y el guitarrista contaron que han estado trabajando entre bambalinas durante los últimos años en nueva música.

“Johnny y yo hemos estado trabajando juntos en la música por un tiempo. (…) No esperábamos lanzarlo tan pronto, pero dados los días difíciles y el verdadero “aislamiento” decidimos que ahora podría ser el momento adecuado”, dijo Beck.

El guitarrista, que cuenta con dos menciones en el Salón de la Fama del Rock and Roll, prometió que pronto llegarán nuevas noticias de ambos artistas.

Beck es reconocido como uno de los guitarristas más destacados del mundo, tiene ocho premios Grammy y además de como solista, formó parte de la banda Yardbirds.

Por su parte, Depp dio el salto de la interpretación a la música junto a Alice Cooper y Joe Perry en la banda “Hollywood Vampires”.

Además el actor se ha estrenado hoy en Instagram con un vídeo de ocho minutos en el que agradece el apoyo de sus seguidores.

“No creo que haya encontrado algún otro motivo para comenzar aquí hasta ahora”, aseguró.