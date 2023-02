Johnny Cueto devolverá el favor como mentor de Edward Cabrera y los jóvenes Marlins

Hubo anticipación el martes por la mañana cuando Cueto lanzó al veterano defensa Jacob Stallings, quien atrapó todos los lanzamientos de la campaña ganadora del premio Cy Young de la Liga Nacional de Alcántara. Entre los que vieron a Cueto, Cabrera y el lanzador zurdo Braxton Garrett estaban el gerente general Kim Ng, los gerentes generales asistentes Brian Chattin y Oz Ocampo, el director de operaciones de ligas menores Héctor Crespo y Terry Collins.

«Gran complemento para Sandy», dijo Stottlemyre. «Sandy no es tan franco, y realmente Cueto tampoco, pero lo único que hace Johnny es inspirar respeto por lo que ha hecho en su carrera y lanzar en todos los niveles. Todos los lanzadores en este campo se dan cuenta de eso. Ya ha hecho un impacto en algunos de nuestros muchachos jóvenes y tener conversaciones. Lo he visto agarrar a un par de nuestros muchachos y decir: ‘Vamos, vamos a correr, y no solo vamos a correr para acondicionar nuestro cuerpo, pero también vamos a condicionar nuestra mente por qué corremos.

«Obviamente no va a tener miedo. Tiene la experiencia para respaldar cualquier cosa que quiera ofrecer a nuestros jóvenes, y tiene el respeto del personal. Así que es un gran complemento para Sandy poder estar ahí para nuestros jóvenes». chicos y cualquiera que surja. Voy a apoyarme en él. Tiene mucha experiencia. No tengo todas las respuestas, y también usaré su experiencia y sus consejos».