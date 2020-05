Johnnie Mercedes: “Tratado de Beijing es lo que garantizará el futuro de los actores de un filme”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el destacado actor Johnnie Mercedes la entrada en vigencia del tratado de Beijing llega para garantizarles beneficios a los actores a raíz del futuro que pueda tener los filmes en que participan.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes de Audiovisuales (SODINAVI) expresó que sus compañeros celebran con alegría que desde el pasado martes ya en la República Dominicana se tenga que cumplir con el acuerdo internacional, donde más de 30 Estados ya forman parte.

“Muchos actores participaban en una película por apoyarlas, con poco dinero, pero luego esa producción tenía repunte, recaudaciones y el artista no tenía beneficios,

solo el productor, pero ahora quienes actúan también se beneficiarán”, destacó el protagonista del largometraje Y… a Dios que me perdone (2017).

Al conversar con un grupo de periodistas, Mercedes puso el ejemplo, sin mencionar nombres, de colegas que tratando de tener vigencia en el cine y poder ayudar a productores amigos no exigen gran paga, ya que los proyectos no tienen presupuesto suficiente y luego conseguían dinero por exhibiciones, festivales, taquillas, de manera sorprendente para todos, pero el actor no tenía forma de exigir, ni la producción legalmente no tenía compromiso con él.

“Hya muchos amigos que a veces tenemos que ayudarlos con pasajes, compras, porque sus trabajos en largometrajes no les deja dinero. Pero ahora el tratado le da una esperanza económica”, agregó.

En la charla donde se explicaba todo lo referente al nuevo marco jurídico que protege a los actores, músicos y demás intérpretes en una obra cinematográfica, también intervinieron Elaine Acevedo, directora de SODINAVI; Robert Cornelio, presidente de la Sociedad Dominicana de Guionistas y Directores de Cine (SODOGDC); Pochy Familia, secretario del Consejo Directivo de

SODAIE, donde cada uno explicó su punto de vista con el tratado, desde las partes que representan.

Robert Cornelio, como parte de los directores y guionista, quienes no tendrán ningún beneficio de forma directa con el convenio, dijo que poner en vigencia el mismo es un triunfo para lo artistas sin importar de que área sean.

Cornelio agregó que ahora seguirán trabajando para que el país pueda legislar y aplicar la Ley Pepe Sánchez, la cual garantiza remuneraciones futuras a los directores y guionistas de audiovisuales, la que ya está vigente en naciones como Brasil y Colombia.

Al ser cuestionado sobre las dificultades de los productores para pagarles más dinero, de forma posterior a los participantes de las obras, la abogada Elaine Acevedo aclaró que no serán los dueños de las cintas quienes sacarán el dinero de sus beneficios, si no las salas de cine, exhibidoras o productoras del porcentaje total recaudado.

“Los realizadores no deben temer a este reglamento, no le perjudicará. Serán los espectadores a través del recaudador que les pagará”. añadió.

Por su otr parte, el también merenguero y promotor de los derechos de los creativos del arte, Pochy Familia, llamó a los actores y músicos a inscribirse y participar en los gremios que les corresponde, ya que será a traves de ellas que recibiran pagos de su trabajos, tal como expresa el Tratado de Beijing.

