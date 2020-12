John Wall tampoco convence a James Harden de permanecer en Houston

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El gran protagonista de esta offseason ha sido James Harden. Mientras los Rockets se desintegraban poco a poco, el escolta manifestó su desacuerdo con la nueva deriva de la franquicia y pidió que le traspasaran. Después de semanas repletas de rumores, otros movimientos relacionados y una rebeldía impropia de un MVP, el escolta se ha visto obligado a volver a Houston después de sus vacaciones. La disputa entre el jugador y la gerencia ha llegado a un punto extremo en el que se ha manifestado de forma tan evidente su marcha que el valor del ex de los Thunder ha disminuido.

Y no precisamente porque sea peor jugador que antes, sino por la actitud que pueda tener esta temporada si los Rockets no le encuentran un nuevo destino. En cierta forma, lo que se está viviendo en Houston recuerda al caso que se dio hace dos temporadas con Kawhi Leonard. Entonces, los Spurs tuvieron que traspasar a su mejor hombre porque este se negó a jugar. Una situación que cada vez está más cerca de darse, ya que según informa ESPN, “nada ha cambiado respecto a James Harden”.

Pese a que John Wall ha expresado ya en diferentes ocasiones querer jugar con el que fuera MVP de 2018, parece que el ex base de los Wizards es un caso de amor no correspondido, ya que ESPN apunta que el traspaso de Russell Westbrook no habría cambiado absolutamente nada y la decisión de Harden se mantiene inmóvil. The Beard se reunirá el lunes con el equipo en el training camp, una incorporación que se ha demorado de más porque la propia NBA le ha obligado ha devolver negativo en seis días diferentes después de ser visto de fiesta sin mascarilla en espacios cerrados y llenos de gente.

Por otra parte, las ofertas de los Nets y los 76ers son insuficientes para la nueva gerencia liderada por Rafael Stone. Ninguno de los dos equipos está dispuesto a dar una de sus estrellas, con la intención de ser un equipo todavía más duro y competitivo. Y aunque otras franquicias hayan entrado en la ecuación, todo apunta a que los Rockets no dejarán que se marche hasta que encuentren un trade beneficioso por el que consideran un jugador top 3 de la NBA. Todo apunta, a que el hipotético traspaso se dará ya con la regular season empezada.