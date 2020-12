John Wall quiere volver a ser una estrella en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- John Wall afronta una nueva etapa en su carrera. Tras 10 años en Washington, el base fue traspasado a Houston a cambio de Russell Westbrook, un lugar en el que tratará de relanzar su carrera tras casi dos años sin disputar un encuentro oficial. El base habló al respecto en sus primeras declaraciones como jugador de los Rockets, en las que destacó su deseo de volver a estar entre la élite de la NBA.

“Mi objetivo esta temporada es volver a ser All-Star y ser ese tipo de jugador que transmite que lo deja todo sobre la cancha” afirmó. “Le deseo lo mejor a los Wizards, pero ahora estoy plenamente centrado en mi nuevo equipo”.

El base tuvo también la oportunidad de despedirse de los capitalinos, algo que ya hizo en un comunicado en redes sociales pero que pudo volver a realizar verbalmente: “Era un muchacho delgado e imberbe de 19 años que no sabía hacia dónde iba en la vida cuando llegué allí. Me han visto crecer hasta convertirme en un hombre con familia, y eso es todo lo que puedo decir. Les tengo mucho aprecio, y mi corazón siempre estará allí. La forma en que entré en contacto con sus aficionados y con su comunidad seguirá siendo especial durante toda mi vida”.

Por último, Wall fue preguntado por cómo le había afectado tanto tiempo de ausencia, dado que siempre ha sido un jugador cuyo físico y cuya explosividad eran determinantes en su juego: “Voy a seguir siendo John Wall. Sigue habiendo aspectos en los que quiero mejorar y también hay cosas que antes no podía hacer y ahora sí. Siento que ahora que estoy completamente sano mi baloncesto va a evolucionar y la gente va a poder percibir cómo he superado todo por lo que he pasado” concluyó.