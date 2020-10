John Wall participa en partidos de exhibición con Durant e Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Con The Academy de Los Ángeles como escenario, John Wall participó en algunos partidos de exhibición el pasado viernes junto a algunos compañeros de Washington Wizards como Troy Brown Jr., así como con los jugadores de Brooklyn Nets Kyrie Irving y Kevin Durant. Este último, quien al igual que Wall se perdió toda la temporada 2019-20 por lesión, habría sido el organizador de tal evento.

Aunque no se trata de más que de unos partidos de demostración sin la intensidad de la competición, supone de igual modo un paso más en el retorno de Wall a las pistas, y es que la estrella de los capitalinos no juega desde el lejano 28 de diciembre de 2018. Según NBC Sports Washington, el base habría mostrado cierta explosividad a la vez que acertado desde la línea de tres puntos.

Que Wall se muestre en plenitud física no es una sorpresa. Allá por el mes de marzo se dijo que estaba totalmente recuperado. En mayo la afirmación pasó a ser que estaba al 110%. Decidió no jugar en la burbuja de Orlando dado que las perspectivas del equino no eran nada buenas, pero en cualquier caso estaba listo para saltar a la cancha y recuperar su posición en la élite de la NBA; algo que espera hacer dentro de pocos meses con el inicio de la campaña 2020-21. Lo único seguro por ahora es que se encuentra realmente bien.

“Siendo honesto, me siento joven. He anotado bastantes canastas y le dije a McLean (asistente de los Wizards) que me sentía como si no hubiese jugado. Eso es lo más importante para mí. Simplemente conseguir que mi cuerpo esté preparado para toda una temporada sin importar cuántos minutos juegue”, explica.

Los Wizards que vienen

Hace mucho tiempo que se especula con la salida de Bradley Beal, más incluso tras la gravísima lesión de Wall, pero la realidad es que los meses han pasado y el escolta no ha hecho otra cosa que recalcar que está deseando volver a jugar con su compañero, y que por su cabeza solo pasa la posibilidad de terminar su carrera en Washington. Con esa perspectiva todo parece reducirse a qué piezas podrían incorporar los capitolinos para rodear a sus estrellas. A este respecto, Wall señaló a mediados de junio que quiere contar con DeMarcus Cousins en el equipo. El pívot ha sufrido muchas lesiones en los últimos años, pero si consigue regresar a un nivel óptimo podría ser un refuerzo interesante. Toca esperar para ver qué son capaces de hacer los de Washington.