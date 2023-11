John Wall busca una nueva oportunidad en la NBA

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- El cinco veces All-Star John Wall se encuentra sin equipo desde que fue cortado por los Houston Rockets el pasado mes de febrero, donde había recalado días antes en una operación a tres bandas entre Clippers, Grizzlies y Rockets. Sin embargo, todavía mantiene la esperanza de firmar un nuevo contrato en la NBA.

“Me encanta el juego. Todavía me levanto todos los días a las seis de las mañanas y hago ejercicio», reconoció el base para el medio BasketNews. «Estoy dedicando mi tiempo a volver y creo que algo sucederá pronto. Adoro la rutina, levantarme temprano y trabajar. Hago ejercicio durante una hora, hora y media. Pase lo que pase, todavía amo este juego. Todavía tengo el hambre y el deseo de estar en la NBA, así que seguiré persiguiendo mi sueño de volver a entrar. Se trata simplemente de ser paciente y estar preparado”.

Actualmente, Wall está en Melbourne para hacer una visita a los South East Melbourne Phoenix, el equipo de la Liga Nacional de Baloncesto del que posee una participación.

«Siempre que puedo intento ayudar a que el juego crezca en diferentes países y en diferentes lugares», añadió Wall. «Es muy ilusionante para mí participar y ver a estos muchachos trabajar, dejarles ver el tipo de trabajo que hago individualmente al nivel que estoy en la NBA. Sí, estoy tratando de volver a ella».

Las diversas lesiones sufridas durante su carrera han desplazado la explosividad y potente capacidad anotadora de Wall. A pesar de ello, los 16,3 puntos y 6,1 asistencias que registró en sus últimas dos temporadas demuestran que todavía es capaz de aportar en una liga tan exigente como la NBA. No obstante, tampoco ha descartado la posibilidad de jugar para su equipo en la liga australiana.

«Nunca se sabe lo que nos deparará el futuro», respondió Wall cuando se le preguntó sobre la idea de jugar para los Phoenix. «No voy a hacer ninguna promesa. Es muy emocionante ponerse la camiseta. Me sorprendieron. Llegué con mis propias cosas de entrenamiento y me dijeron: ‘Tenemos pantalones cortos, tenemos una camiseta’. Me di la vuelta y saqué mi número de la universidad con el nombre en la parte de atrás. Son algunos recuerdos que puedo llevarme a casa y, con suerte, puedo lograr que todos los muchachos los firmen antes de irme para poder guardarlos en mi pequeña vitrina de trofeos”.