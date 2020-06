John McAfee se burla de cómo se escapó de las autoridades dominicanas

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El multimillonario John McAfee, creador del antivirus del mismo nombre, se burló anoche de la manera en que escapó de la República Dominicana el año pasado, tras ser detenido por ingresar en un yate con armamentos de alto calibre.

Mediante un video colgado en su cuenta de Twitter, se observa a una persona salir volando mediante una mochila propulsora (Jet Pack) acompañado del mensaje “todos preguntando cómo escapé de la cárcel en República Dominicana en julio pasado”.

El magnate estadounidense fue arrestado el 24 de julio del pasado año cuando cuando atracó su embarcación, “The Great Mystery”, en la bahía del parque acuático Ocean World en Puerto Plata, tras encontrar armas de fuego de diversos calibres y otros pertrechos.

Everyone asking how I escaped jail in the Dominican Republic last July: pic.twitter.com/BXuk8Bzd5I

— John McAfee (@officialmcafee) June 15, 2020