John Isner derrota al argentino Facundo Díaz Acosta y retrasa su adiós al tenis

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- John Isner (157) derrotó este martes en primera ronda del Abierto de Estados Unidos al argentino Facundo Díaz Acosta (94) y retrasó de este modo su adiós al tenis, ya que el estadounidense anunció la semana pasada que se retirará después de este ‘grand slam’.

El gigante de 2,08 metros y 38 años venció al argentino por 6-4, 6-3 y 7-6(1) en dos horas y 36 minutos.

Isner se enfrentará en la segunda ronda a su compatriota Michael Mmoh (89), que dio la sorpresa eliminando al ruso Karen Khachanov (11) por 6-2, 6-4 y 6-2 en dos horas y 20 minutos.

Al margen de lo lejos que llegue su recorrido en la competición individual, a Isner le quedará un último reto con la raqueta ya que también participará en los dobles de este Abierto de EE.UU. junto al estadounidense Jack Sock.

En cualquier caso, su familia y amigos acudieron este martes a la pista Louis Armstrong ante la posibilidad de que este fuera su último partido en individuales.

«He tenido una carrera increíble. He sido muy afortunado de haber jugado a este deporte tanto tiempo», dijo un emocionado Isner y en lágrimas por momentos.

«Sin el tenis no habría conocido a mi esposa y no tendría la increíble familia y los hermosos niños que tengo. Ojalá pueda jugar algunos partidos más (…). Sigo todavía vivo en el torneo y de hecho me siento bastante bien así que voy a intentar que esto siga todo lo que pueda», añadió.

Cuando llegue el momento del adiós, Isner se retirará con dos logros para los libros de historia ya que es el tenista con más saques directos (este martes añadió 11 ‘aces’ a los más de 14.400 que ha logrado en su carrera) y además ganó el partido más largo de todos los tiempos: una batalla memorable de once horas y cinco minutos que se llevó en Wimbledon 2010 contra el francés Nicolas Mahut.