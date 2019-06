John Horst renueva su contrato como presidente de los Bucks

Comparte esta noticia

El ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con la franquicia de Milwaukee para firmar una extensión de tres temporadas

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- El equipo de los Milwaukee Bucks sigue dando pasos para mantener el actual proyecto en marcha. A la espera de que llegue la agencia libre y ver si pueden traer de vuelta a piezas del calibre de Kris Middleton o Brook Lopez, la franquicia de Wisconsin ha cerrado ya la continuidad de John Horst como presidente del equipo.

Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, los Bucks iniciaron las conversaciones con Horst poco después de concluir la temporada. Ambas partes estaban interesadas en ampliar la vinculación, algo que vio luz verde hace pocos días con un acuerdo de extensión para las tres próximas campañas.

Horst, quien se hizo con el mando de las operaciones de baloncesto hace dos años, es uno de los artífices de dotar al equipo de un núcleo importante de jugadores alrededor de Giannis Antetokounmpo. Sus movimientos en el mercado, así como la contratación del pasado verano de Mike Budenholzer como nuevo técnico, han desembocado en un equipo capaz de llegar a las 60 victorias y ser favorito al anillo.

Trabajo por delante

Hasta el momento el trabajo de Horst puede ser definido como intachable, pero ello no evita que en unas semanas tenga un nuevo examen, y no de los que dan una segunda oportunidad. Aunque la eliminación ante Toronto ha dolido, la sensación en Milwaukee es que van por el buen camino, algo que el propio Antetokounmpo ha remarcado al pedir que vuelvan todos los agentes libres. No será sencillo. Hablamos de Middleton, Nikola Mirotic, Brook Lopez o Malcolm Brogdon (agente libre restringido). ¿Podrá Horst mantener el bloque unido?

Anuncios

Relacionado