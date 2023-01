John Collins se muestra tranquilo ante su futuro

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- El ala-pívot de los Atlanta Hawks, John Collins, se sitúa como uno de los principales candidatos comerciales hasta el cierre de mercado y uno de los principales activos de su equipo. El jugador ya está habituado a que su nombre aparezca en los rumores de la liga por lo que ha declarado sentirse tranquilo ante lo que pueda suceder antes del próximo 9 de febrero, día hasta el que se pueden llevar a cabo traspasos.

En una entrevista con el periodista de The Athletic, Sam Amick, Collins declaró que su postura al respecto se limita a salir a la cancha para defender los intereses de los Hawks. «Simplemente entro a la pista y juego a baloncesto. Lo que tenga que pasar, pasará. Yo no tengo control en ello», señaló el jugador.

Collins se halla en el segundo año de la extensión de contrato por cinco temporadas y 125 millones de dólares que firmó con los Hawks en agosto de 2021. «Puedo decir: ‘Oye, quiero hacer esto y lo otro’, pero ellos [los Hawks] harán lo que crean conveniente», continuó el interior. «Ya lo vimos con Kevin Durant, ¿verdad? Pidió salir y los Nets le dijeron que no. No digo que yo sea Kevin Durant pero simplemente esa es mi mentalidad: puedes decir lo que sea, compartir tu postura de manera pública, hacer cualquier cosa, que no importará.»

Collins, de 25 años, está completando su sexta temporada como profesional en la NBA, todas ellas en Atlanta. Este curso ha disputado un total de 32 partidos, en los que promedia 13,3 puntos, 8,1 rebotes y 1,4 tapones.

