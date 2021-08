John Collins renueva con los Hawks cinco años por 125 millones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Atlanta Hawks afrontaban una agencia libre crucial para asentar su proyecto después de una magnífica temporada. El problema para ellos se encuentra en una de sus grandes virtudes, y es que la juventud de su núcleo obliga a tener que escoger entre unos u otros por la similitud de fechas que comparten sus contratos. Recién estrenado el mercado, la renovación mastodóntica de Trae Young caía por su propio peso, pero la primera gran decisión de la gerencia ha sido extender el contrato de John Collins por cinco años y 125 millones de dólares.

El movimiento se produce después de un año en el que la continuidad de Collins ha estado en permanente duda. Durante la pretemporada pasada, los Hawks decidían no renovar al ala pívot, dejándole unos meses de prueba para ganársela. La situación llegó hasta un extremo que situaba a Collins fuera del equipo a pocas horas del último cierre de mercado. Sin embargo, las operaciones no llegaron a buen puerto y al jugador le dio tiempo para firmar un final de curso convincente y unos playoffs más que notables. Tanto, que le han permitido rechazar la oferta cualificada que Atlanta le puso sobre la mesa y probar suerte en una agencia libre a la cual la franquicia no le ha permitido salir.

Adrian Wojnarowski ha desvelado en su cuenta de Twitter que el nuevo contrato cuenta con cuatro años garantizados y uno adicional con opción de jugador. Los Hawks han sellado la segunda piedra de su futuro inmediato, pero todavía les queda afrontar las situaciones de Hunter, Reddish y Huerter con el verano de 2022 como fecha límite.

Relacionado