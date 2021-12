Johan Santana cambió la historia de Mellizos

“Yo lo que dije fue, ‘Phil tenía razón cuando me dijo que iba a jugar en las Grandes Ligas con Minnesota’”, expresó Santana. “Eso para mí era un sueño; no podía creerlo. Así pasó todo. Treinta minutos después, me llamó Peter a decirme, ‘Johan, felicitaciones otra vez. Ahora es oficial, vas a ser un Mellizo de Minnesota el próximo año”.