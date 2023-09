Johan Rojas: ‘Nació para ser jardinero central’

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Johan Rojas pudo haber sido un campocorto.

De hecho, lo fue hasta que le dio un ataque de apendicitis a los 16 años. Fue operado, y luego pasó entre cinco y seis meses recuperándose. Al dominicano se le aconsejó que, si quería firmar con un equipo dentro de unos meses, tendría mejores posibilidades si se trasladaba a los jardines.

Rojas aceptó.

Contenidos relacionados No se ha encontrado ninguno

“Unos días después de eso, comencé a atrapar elevados en los jardines, me vio un escucha y me dijo que me veía bastante bien ahí”, cuante Rojas. Los Filis lo firmaron en enero del 2018 por US$10,000.

Casi seis años después, Rojas, de 23 años, es uno de los mejores defensores de Grandes Ligas. Basta con verlo, pero las métricas lo confirman. Se encuentra en el lugar número 40 en innings jugados (327) en el jardín central, pero en el quinto lugar en Outs Por Encima del Reemplazo (seis). Se encuentra empatado en el segundo lugar con un 5% más de jugadas completadas que el promedio, con igual número de oportunidades.

Rojas se encuentra en el 14to lugar entre todos los jugadores que juegan defensa con 13 Carrera Defensivas Evitadas (DRS), según FanGraphs. Shane Victorino es el único jardinero de los Filis que ha tenido más DRS en una temporada. Tuvo 15 en el 2007, pero también jugó casi 600 innings más que Rojas.

Entonces, ¿cómo lo hace el quisqueyano? No es solamente velocidad, aunque es rápida. Se encuentra en el 27mo lugar de 568 jugadores en velocidad sprint (29.4 pies por segundo). No solamente sus saltos, aunque sus saltos son increíbles. Estaría en el segundo lugar entre 115 guardabosques (tres pies ganados vs. promedio de MLB).

Rojas le explicó a MLB.com las tres cosas más importantes que lo han convertido en un guardabosque digno del Guante de Oro:

1. El trabajo

“Si no haces el trabajo, no vas a lograr nada”, dijo Rojas. “Siempre trabajo durante las prácticas de bateo. Me gusta estar en las prácticas todos los días, así sea un grupo pequeño, hacer mi rutina diaria”.

Rojas dice que aprendió cómo trabajar del coordinador de los jardines de liga menor de los Filis, Andy Abad.

“Nació para ser jardinero central, pero se enorgullece de su trabajo”, dijo Abad.

2. Enfocado

“Tienes que llevar esa preparación al juego y mantenerte enfocado”, dijo Rojas. “Tienes que mantenerte enfocado con cada pitcheo. No puedes tomar ningún pitcheo por sentado”.

Rojas dice que constantemente analiza la situación a su alrededor. ¿Hay corredores en base? Si es así, ¿cuántos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo corren? Busca a ver dónde están los otros dos jardineros. ¿Están cerca? ¿Se han acercado a las líneas? ¿Cuán lejos está el muro detrás de él?

“Luego me preparo”, dijo. “Espero que el lanzador se mueva y cuando empieza [su movimiento] hacia el plato, estoy 100% listo”.

Rojas una uno de los cinco recibidores PitchCom del equipo en su gorra. Le dice qué va a tirar al lanzador y dónde. Lo ayuda a posicionarse antes del lanzamiento. Por ejemplo, si es un bateador derecho y el lanzador va a tirar una recta afuera, quizás empieza su primer movimiento hacia la línea del jardín derecho. Pero no siempre.

“Depende del bateador”, dijo Rojas. “Estudiamos eso. Los coaches están aquí para eso, para ayudarme. Hablamos al respecto”.

3. Hacer la jugada

“Mi mentalidad es que la única manera que no voy a atrapar la bola es si es un jonrón”, dijo Rojos. “Van a tener que batear un jonrón para y no capturarla”.

Brandon Marsh ve esa mentalidad cada vez que juega junto a Rojas en el jardín izquierda.

“¿Has visto caer la bola?” preguntó Marsh entre risas. “Es un jardinero verdadero, puro. Es una bendición tenerlo en el equipo y verlo todas las noches”.