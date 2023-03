Joey Votto trabaja por salud, sin fecha de regreso a juego con los Rojos

EL NUEVO DIARIO, GOODYEAR, Ariz. — Los juegos de entrenamiento de primavera de los Rojos han comenzado sin Joey Votto y no solo no hay un cronograma sobre cuándo jugará el primera base esta primavera, sino que aún no se sabe si puede estar listo a tiempo para el Día Inaugural.

«No quiero responder esa pregunta», dijo Votto el miércoles entre sesiones de bateo en la jaula. «Estoy trabajando para lograr la salud, poder rendir. No tengo nada en mente más que trabajar para lograr eso».

Votto, de 39 años, se ha estado rehabilitando desde que se sometió a una cirugía el 19 de agosto que reparó los desgarros tanto en el manguito rotador como en el bíceps del hombro izquierdo.

Desde que llegó al campamento la semana pasada , Votto ha estado participando en la mayoría de los ejercicios, incluida la defensa y practicando bateo. Todavía no se ha enfrentado a lanzadores en prácticas de bateo en vivo.

Votto también continúa con la fisioterapia en el hombro y siente que tiene más rango de movimiento, pero se negó a responder si estaba libre de dolor.

«He progresado mucho. Estoy muy contento con el progreso», dijo Votto.

Sin embargo, parece que todavía hay más casillas para marcar antes de que Votto sea autorizado para ingresar a los juegos o comenzar a pensar en la temporada regular.

«Tengo que estar en un lugar donde pueda manejar los momentos incómodos, las corridas, las zambullidas, revisar el swing, sacar la pelota del final del bate, lo que sea, alguien tirándome la pelota, rango completo de movimiento, completo». terminar, ser engañado en un lanzamiento», dijo Votto. «Todas estas son cosas que son parte del juego todos los días. Si no estoy listo para eso, entonces estoy aumentando significativamente mi riesgo de volver a lesionarme. Y no estoy pensando en eso. No es como si Me estoy protegiendo contra una nueva lesión. Solo sé que quiero volver y jugar bien, y quiero jugar todos los días. Quiero actuar.

«Quiero asegurarme de que cuando regrese esté listo. No es más complicado que eso. Si ese es el Día Inaugural, si empiezo a regresar y jugar mañana, que así sea».

Al ingresar al último año de una extensión de contrato de 10 años y $225 millones que firmó en 2012, Votto viene del peor año de una carrera en las Grandes Ligas que comenzó con Cincinnati en 2007. En 2022, bateó .205 con un OPS de .689. , 11 jonrones y 41 carreras impulsadas en 91 juegos.

Entre las contingencias para conseguir tiempo en la primera base se encuentran el jardinero derecho Wil Myers y el receptor Tyler Stephenson en caso de que Votto abra la temporada en la lista de lesionados. El mánager de los Reds, David Bell, aún no ha descartado la disponibilidad de Votto para el Día Inaugural, que es el 30 de marzo frente a los Piratas en el Great American Ball Park.

“No tengo confianza o falta de confianza en lo que sucederá”, dijo Bell. “Con Joey, solo confío. Nada me sorprendería. Hoy no tengo más información. Solo estoy dejando que se desarrolle. Cuando regrese, estará listo para jugar bien. Obviamente, todos esperamos que eso sea pronto. Pero quiero lo mejor para Joey y nuestro equipo. Su plan, sea lo que sea que esté destinado a ser, funcionará de la manera en que se supone que debe hacerlo”.

