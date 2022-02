Joemil “El Tipo”: un nuevo talento que debuta en el género urbano con “Deprograme”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -bCon fuerte talento, personalidad y buena música, el joven cantante y compositor conocido como Joemil El Tipo, presentará su nuevo tema “Deprograme” un video oficial disponible en su canal oficial de YouTube. En el que rompe con la lírica habitual del género urbano dirigido para todo aquel que le guste.

Con este titular musical ha llegado para marcar la diferencia, según ha dicho, ya que sus canciones no vienen para hacerse caer por los escándalos que provocan. Sino que esta canción urbana tiene un crecimiento bastante amplio y orgánico , que seguirá creciendo más de lo que se imaginan , ya que que cada día salen artistas con proyectos muy buenos y que entiende esto será el trampolín que le ayudará en la industria para que siga creciendo y llegando a más lugares agrego el artista .

Con el mismo ritmo del género urbano, este nuevo artista representa a una generación que cree en la música, que no puede vivir sin ella y que no tiene miedo a mostrarse, enfocando esta nueva versión en todo tipo de público , y que las personas acepten esta propuesta musical como algo diferente.

Bajo la dirección Ezequiel Hernández , productor y director del video clip el cual se estrenó hoy a las 9 de la mañana a través de su canal oficial de YouTube, que a grandes rasgos manifiesta una visión muy original que trae como enseñanza que nada es complicado y que cuando quiere algo con esfuerzo, dedicación y constancia puesta en el puede lograr lo que te propone expreso el mismo Ezequiel Hernández durante una entrevista realizada.

Alegó que, en estos tiempos tan difíciles de pandemia, los cuales se están viviendo a nivel mundial, es bueno llevar alegría a través de la música y que este video ha sido hecho con mucho amor y cariños para que el publico pueda disfrutarlo en medio de tanta incertidumbre e invitó a sus seguidores a escuchar la nueva canción, y dejar comentarios en su plataforma el cual desde ya pueden escuchar a través de YouTube

Asimismo afirma , que la compañía . Red line World Music , le promete llevar su música a lo más alto de la cúspide del mundo urbano. Quién además realizará importantes colaboraciones con artistas nacionales e internacionales cuyos nombres aun no serán revelado para sorpresa del publico .

El artista, considera que dada la influencia de los cantantes urbanos en el país es de vital importancia que asuman su rol social,y que todos los nuevos talentos entiendan que cuando tienes un sueño uno trata de que su proyecto tenga la calidad, que cuando uno la presente le sea difícil que te digan que no . Indicó que en la música urbana no todo es color de rosa y que uno no recibe muchos pero eso no es un indicio para desistir todo lo contrario eso hace que uno se enfoque más para seguir tras sus sueños sin descansar.

Finalmente manifestó que para todos aquellos que tienen redes sociales pueden encontrarlo en las diferentes redes y plataformas digitales:

Instagram: @joemileltipoo

YouTube: Joemil el Tipo

Spotify: Joemil el Tipo

