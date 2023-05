Joelle Schad, inmortal del deporte: “Ser madre es lo más importante en la vida de una mujer”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En aquel lejano 1996, en la remota ciudad de Atlanta, la dominicana Joelle Schad se convirtió en la primera tenista en competir por el país en los Juegos Olímpicos, siendo la pionera, inclusive ante cualquier hombre. La bandera tricolor resaltaba entre otras naciones en el mejor evento del mundo.

Más tarde, consiguió el hito de ser inmortalizada en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Y hoy en día, tiene su mayor logro, que es ser una orgullosa madre de dos; Oliver Nicolás, de 19 años y la más pequeña, Joelle Alexandra, con 17, quienes siguen los pasos de su progenitora y practican su mismo deporte.

Los logros profesionales de Joelle son conocidos de sobra. Al fin y al cabo, fue la atleta criolla con el mejor ranking internacional (en la WTA 219 en sencillos y 166 en dobles), hasta la llegada de Víctor Estrella. Sin embargo, por motivo al Día de las Madres, esta mostró en una entrevista con El Nuevo Diario su lado familiar.

Para ella, ¿qué es ser madre? Esta es una pregunta cotidiana y cliché, como mismo pensaba la tenista antes de serlo. Sin embargo, Joelle, risueña y con el rastro de una sonrisa, respondió de inmediato.

“Ser madre es lo más importante en la vida de una mujer. Criar, tratar de hacerlo bien, saber que uno tiene la vida de dos personitas desde pequeños tratando de enfocarlos y de que sean buenas personas”, comentó.

Admitió que quería que ellos hicieran algún deporte y está segura que no empujó a sus hijos al tenis, pero desde pequeño, a su hijo mayor “le gustaba muchísimo (…) empezó porque la niña estaba muy pequeña todavía, y ella le siguió los pasos, yo diría que ella más o menos le siguió los pasos a él”. Lo mismo que le sucedió a ella, que siguió los pasos de su hermano mayor.

A pesar de su retiro profesional en 1997, con aproximadamente 24 años de edad, duró un año sin jugar y luego volvió para darle otra oportunidad al deporte blanco. A pesar de que no quedó encantada, representó al país siendo madre y se retiró oficialmente de las canchas en el 2001, aunque nunca ha dejado la raqueta al lado y sigue con la selección.

Schad había jugado y representado al país en la Copa Federación siendo madre, entrelazando en este punto su carrera profesional con la familiar, pero la situación no era igual.

“No es fácil, porque no se puede entrenar igualmente el embarazo, ni al principito cuando los niños están chiquitos, bueno, por lo general, uno no puede entrenar igual”, dijo.

Pero no lo consideró un problema, al contrario, puso a la familia en un primer plano y luego al deporte. Aseguró que una mujer puede jugar profesionalmente siendo madre, pero no sería un camino sencillo y requiere sacrificios por el amor al deporte. Son muchas las cosas que una madre tiene que dejar de hacer; no pueden practicar embarazadas, o cuando los niños están pequeños, haciendo que la formación no sea igual.

Esto queda marcado en que pocas son las tenistas que siguieron jugando una vez se casaron. Más bien, se cuentan con los dedos de las manos.

¿Por qué el tenis femenino en el país no es tan popular?

Joelle no entiende porque el tenis femenino dominicano no es tan popular en el país, ya que considera que hay un grupo de jóvenes atletas que están jugando bien y se muestran enfocadas.

“La calidad está, pero no la cantidad”, según la extenista. Una razón a esto podría ser que las jóvenes atletas, cuando llegan a cierta edad, prefieren hacer otros métodos de diversión, cómo salir con amigos o temen hacerse daño en la piel al exponerse al sol por tantas horas de prácticas.

Por eso, es esencial que cuando las niñas lleguen a la adolescencia, se mantengan entusiasmadas en lo que están haciendo.

“Hay un grupito de alrededor de 16 años que están jugando muy bien. Muy enfocadas. Honestamente creo que faltan… Falta no calidad, sino cantidad de jugadoras. No sé porque no está tan popular el tenis femenino”, expresó la atleta.

Pero no es que las canchas estén vacías, al contrario, siempre han recibido un grupo de niñas. El año pasado, en la copa Billie Jean King, comentó que viajó con un grupo de 16 años y les fue “súper bien”, quedando en el primer lugar contra más de 9 países y clasificando para jugar contra equipos de Canadá, Estados Unidos y México por un pase al mundial de esta categoría.

Practiquen siempre un deporte

Todos los jóvenes deben estudiar un deporte, ya que es bueno para la salud, la disciplina, el aprendizaje, la rutina y demás aspectos que serán esenciales en la vida de las personas, casi carente de aspectos negativos.

Ese fue el consejo de Schad a los jóvenes. No debe ser solo tenis. Ni siquiera ella les dijo a sus hijos que jueguen lo mismo que ella. Ella solo quería que se dediquen a algún deporte, pero la sangre jaló a sus retoños con la misma raqueta que la hizo inmortal.

“Tomen un deporte, es bueno para la salud, es bueno para la disciplina, lo que aprenden, hasta para hacer un horario en su vida, una rutina, siempre es bueno, el deporte no creo que tenga nada, absolutamente nada negativo, aparte de las arrugas que salen por el sol y todas esas cosas”, emitió la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sus palmareses

Ganadora de ocho medallas logradas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos en Juegos Panamericanos y varios triunfos más en diversas competencias internacionales en torneos de la Copa de Federaciones de Tenis, formando parte de la selección nacional, celebrados en Inglaterra, La Romana, El Salvador, Uruguay en 2001, cuando decide su retiro, habiendo participado en múltiples eventos profesionales celebrados en Israel, Rusia, Ucrania, Polonia, Brasil, Estados Unidos y México, que la señalan como un verdadera embajadora de nuestro país, representando con orgullo la bandera tricolor.

