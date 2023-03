Joel Santos: La única solución al problema haitiano tiene que venir de la comunidad internacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La República Dominicana no tiene responsabilidad alguna de resolver el problema que afecta el vecino país de Haití, sino que la solución debe ser emprendida por la comunidad internacional.

Así lo expresó el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien recordó que el Gobierno no está obligado a esa misión y que primero debe pensar en sus ciudadanos.

“Tenemos que seguir presionando porque la única solución tiene que venir por la comunidad internacional. No es una opción que República Dominicana se haga cargo del problema haitiano, no es una opción para nosotros, no podemos estar obligados a lo imposible como país”, manifestó Santos al ser entrevistado en la plataforma El Nuevo Diario Podcast.

En ese sentido, dijo que “nosotros tenemos que responder primero a nuestros ciudadanos y a sus necesidades”.

No obstante, aclaró que siempre estarán prestos a colaborar con el gobierno haitiano “en todo el sentido de la palabra”, y evitar así lo más posible el sufrimiento de la población haitiana, “pero no podemos hacernos cargo de ellos”.

Insistió que la solución al conflicto es una responsabilidad conjunta de la comunidad internacional y que esta tiene que iniciar “con una intervención, que solicitada por ellos mismos”.

Alto presupuesto salud se va en haitianos

Durante la entrevista, realizada por Persio Maldonado, Jaime Rincón, Julia Muñiz Suberví y Abigail Díaz, Santos reveló que el 16 % del gasto en salud en República Dominicana se está destinando para brindar asistencia a los haitianos.

“Eso es para los que dicen que nosotros nos somos solidarios con Haití. Lo que pasa es que con todas las estrecheces económicas que el país tiene que resolver de sus propios ciudadanos, pues claramente nosotros no podemos aguantar ni soportar”, enfatizó el alto funcionario.

Externó que esta situación es la que motiva al presidente Abinader vivir presionando constantemente en todos los foros que participa de que la comunidad internacional tiene que actuar rápidamente para solucionar ese problema, dado el hecho de que Haití está cayendo en manos de las bandas criminales.

“Esas bandas prácticamente están tomando el control de Haití, principalmente en el sur que es donde está Puerto Príncipe”, sostuvo.

A RD le conviene solución problema Haití

Santos dijo que a República Dominicana le conviene que en Haití reine la paz, no solo por el sosiego que esto representaría para ellos, sino porque es uno de sus principales socios comerciales.

En ese sentido, dijo que la caída del aparato productivo haitiano le ha generado una presión en demanda de productos a la República Dominicana “que no estaba preparada del todo” para manejar la misma.

“También, en una situación de insuficiencia alimentaria para la República Dominicana nos ha venido esta presión. Alguien dirigía, que bien que crezca la demanda para nosotros exportar más, eso está muy bien si tu capacidad productiva está lista para hacerlo, pero si no está lista entonces viene la presión a nivel de precios, que es lo que nosotros hemos tratado de combatir”, explicó Santos.

Dijo que fruto de esa situación el gobierno ha tenido que tomar medidas que en situaciones normales él no hubiese estado de acuerdo, como ha sido la limitación de la exportación de la harina y los huevos “para proteger a los ciudadanos dominicanos de incrementos de precios de esos productos”.

La inflación

Con respecto a la inflación, Santos admitió que es un tema importante para el país en el en sentido de que las personas más vulnerables no tienen mecanismos de defensa contra ella.

“Por eso el Gobierno ha sido tan acerino al defender la inflación y también al grado de que en los últimos doce meses y está por debajo del 7 %”, dijo Santos.

Añadió que en los actuales momentos de crisis que vive el mundo este porcentaje puede calificarse como un éxito y señaló que “ya nos estamos acercando a nuestra inflación objetivo que siempre será más o menos un 4 %”.

Sostuvo que el Gobierno, en combinación con el Banco Central, ha hecho un esfuerzo “importante para que la inflación se mantenga bajo control en República Dominicana”.

