Joel Santos juramenta a Marino Esteban Vílchez como subdirector de Titulación

EL NUEVO DIARIO, AZUA. – El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, juramentó a Marino Esteban Vílchez Sánchez, como nuevo subdirector para la región sur de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), designado mediante el Decreto 624-23 por el presidente Luis Abinader.

Durante la juramentación realizada en la sede de la regional sur de la UTECT, Santos Echavarría le externó la mejor de las suertes y resaltó las cualidades del nuevo subdirector de titulación.

“Por lo tanto, señor, Marino usted tiene una gran responsabilidad no sólo para este equipo, no sólo para esta región y no una gran responsabilidad para este país, porque verdaderamente señores, el trabajo que aquí se está haciendo en la Unidad de Titulación es algo que va a quedar para la historia”, indicó Santos Echavarría.

Agregó, que en las entregas de títulos que realiza el presidente Luis Abinader, es donde verdaderamente se ve el cambio de vida de los miles de personas, que tenían años esperando que le entreguen su título de propiedad definitivo.

Indicó, además, que para este año el Gobierno se proyecta entregar más de 80 mil títulos para impactar 400 mil personas en todo el país.

Mientras que el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, tuvo palabras de elogios hacia el subdirector de la UTECT en Azua.

“Hoy la UTECT está de fiesta porque posesiona a una persona de mucho valor, de una trayectoria importante en esta localidad de la provincia de Azua y sabemos que hará un trabajo como lo requiere el país y el presidente de la República, el ministro y nosotros, por eso nos sentimos alegre”, sostuvo Méndez Peña.

El nuevo subdirector de la Regional sur, Marino Esteban Vílchez Sánchez, agradeció al presidente Luis Abinader por la designación e indicó que tiene un gran reto por delante.

“Queremos decir que estamos decididos a cumplir con ese reto, como dice el señor ministro, no es tan sólo hacer el trabajo, sino tratar de hacer el trabajo que se nos ha encomendado y que realmente vamos a cumplir con el mismo”, manifestó Vílchez Sánchez.

Al acto de juramentación asistieron, Ángela Pérez, gobernadora de Azua; la viceministra de la presidencia, Betty Soto; Rubén Céspedes, subdirector Regional este; Suleyka Frías, directora legal; Jezabel Peralta, directora de asuntos comunitarios y Bartolina González, asistente de la gobernadora, entre otras personalidades de la provincia de Azua.

Sobre Marino Esteban Vílchez Sánchez

Ha realizado dos licenciaturas, la primera en Administración de Empresas en la Universidad APEC y licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR).

Otros cursos realizados son: maestría en Alta Gerencia, Diplomado en Desarrollo de Competencia Gerenciales, Diplomado en Gestión del Talento Humano, Gestión de Calidad bajo Normas ISO 9001 y habilitación docente.

Relacionado