Joel Embiid, tras no lograr el MVP: “Es decepcionante”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Joel Embiid está dolido por no haber logrado el premio al Jugador Más Valioso, que finalmente ha recaído en Nikola Jokic. El pívot camerunés sabía que no era sencillo lograrlo, pero de igual modo mantenía la esperanza en acabar viendo su nombre inscrito junto a los mejores jugadores de la historia. No ha podido ser, al menos no este año.

“Es decepcionante porque, como jugador, trabajas duro para momentos como este. Pero, lo digo una vez más, es algo que está fuera de mi control. No hay nada que pueda hacer al respecto. Solo tienes que salir todos los años a la cancha, estar listo y hacer tu trabajo”, expresa tras la victoria en el Game 2 de la serie ante Atlanta, la cual asegura que es su única preocupación en estos momentos.

“Estoy concentrado en los playoffs y estoy enfocado en ganar el campeonato. Como he dicho toda la temporada, tenemos una buena oportunidad. Así que no estoy preocupado por esos premios y esas cosas. Si llega el momento en el que esté sosteniendo el trofeo Larry O’Brien, ninguna otra cosa importará”, recalca.

Lo está demostrando. Anoche logró un encuentro de 40 puntos y 13 rebotes para ser clave en el triunfo frente a los Hawks, y eso que aún se está recuperando de un desgarro de menisco en la rodilla derecha. Puede que aún deba esperar para recibir su gran reconocimiento, pero su trabajo sobre el parqué está fuera de toda duda.

