Joel Embiid sobre la defensa de los 76ers: “Todos tenemos que mejorar”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El tiempo avanza sin descanso y en Filadelfia son incapaces de dar con esa tecla que permita ofrecer la anhelada regularidad y un rendimiento acorde a las expectativas creadas.

Prometía cambios Brett Brown nada más aterrizar en la burbuja y su intención se hizo realidad con el desplazamiento de Ben Simmons al puesto de ala-pívot. Un experimento que ha ofrecido más sombras que luces y sin rastro alguno de las novedades tácticas anunciadas por el técnico. Además, a los problemas de circulación y fluidez en ataque se les ha añadido una preocupante inconsistencia defensiva que se ha hecho más patente en los minutos finales de los partidos.

“Tenemos que hacer un mejor trabajo defensivo en el último cuarto”, reconoció Joel Embiid. “La defensa es clave y tenemos que realizarla durante todo el partido. Durante los últimos encuentros no hemos sido capaces de mantener ese ritmo. Todos tenemos que hacer un mejor trabajo. Yo tengo que hacer una mejor labor protegiendo el aro y corregir algunos errores”.

46 puntos ante Indiana y 43 ante San Antonio. Este ha sido el bagaje en el último cuarto de los 76ers en los últimos dos duelos. En el primero les costó una derrota ante el recital ofensivo de un T.J. Warren imperial. El segundo estuvo muy cerca de seguir el mismo guión pero un triple de Shake Milton solventó el engorro. El base aprovechó que los Spurs centraron toda su atención en el pívot camerunés para asentar un golpe mortal. Una estrategia que había funcionado durante los últimos doce minutos y que había permitido a los de Popovich recortar distancias.

San Antonio puso las cosas muy difíciles gracias a esta defensa con ayudas sobre Embiid. El objetivo no fue otro que evitar que el tres veces All-Star siguiera haciendo daño desde el poste bajo. Sus guarismos, con 27 puntos y 9 rebotes, atestiguaban esta necesidad de ajustes. Con su capacidad de maniobra reducida, el pívot se dedicó a distribuir desde el poste y generar oportunidades para sus compañeros.

“Buena parte de nuestro juego se focalizó en encontrar a Joel en el poste”, explicó Tobias Harris, autor de 25 puntos. “Es una gran presencia interior por la habilidad que tiene de anotar de diferentes formas. Hoy tuvimos que hacer un esfuerzo para encontrarlo y él estuvo centrado en anotar y encontrar a los tiradores. Embiid es un base en esa posición. Eso es enorme para nosotros por lo que aporta en ataque.”

Pese a que el juego en el poste en evidente peligro de extinción, jugadores como Embiid mantienen vivo este recurso gracias a su gran productividad en esta zona. A su vez, esto repercute en las defensas rivales, quienes se ven obligados a recular en sus esquemas y fijar dobles marcas para neutralizar su impacto.

“Todos los estilos de los rivales son similares solo porque depende de mi”, agregó Embiid. “Tengo que ser agresivo en todo momento. Mira lo que sucedió hoy, en cada posesión, con dobles marcajes, igual que contra Indiana, solo para evitar que anote. He tratado de mejorar en ese sentido, en no tener muchas pérdidas, solo con un par de faltas en ataque. Creo que puedo hacer las cosas mejor pero la realidad es que la mayoría me defiende igual. Puedes argumentar en favor de Toronto porque no me permiten recibir y tan pronto como el balón está en el aire alguien aparece para quitármelo”.

Sin embargo, estas virtudes son demasiado limitadas en el tiempo y en el espacio y los 76ers están obligados a firmar una milagrosa transformación si pretenden protagonizar una extensa carrera en playoffs. En primera ronda se podrán ver las caras ante Boston Celtics y Miami Heat, dos conjuntos más sólidos, trabajados y cohesionados que ofrecerán un exigente reto a las primeras de cambio.

