Joel Embiid sobre el regreso de Ben Simmons: «No tiene por qué ser raro»

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Finalmente, Ben Simmons, su agente y los Philadelphia 76ers han llegado a un acuerdo para la vuelta del jugador. Si en principio los detalles de este regreso eran obtusos y posiblemente transitorios, las últimas noticias revelan que el australiano entrará en la dinámica del equipo como si nada hubiese pasado. Obviamente, el movimiento sorprende a propios y extraños, que se preguntan cómo es posible acordar un jugador con el que se ha librado poco menos que una guerra verbal abierta. Pues, a pesar de los cuantiosos cruces de declaraciones, Joel Embiid lo tiene más o menos claro. «Habrá algunos ajustes, pero no tiene por qué ser raro» declaró tras la victoria de ayer contra los Nets.

Lo cierto es que la mayoría de declaraciones vertidas por diversos miembros de los SIxers, ya fuesen jugadores, técnicos o directivos, han pretendido dejar la puerta abierta a Simmons. Aun así, resulta raro imaginar cómo se retomará una relación que parecía totalmente fracturada hace solo 24 horas. El mismo Embiid admite que «no he hablado con él desde el final de la temporada. Aunque lo he intentado, no he tenido el éxito que otros compañeros sí han tenido». Las declaraciones del pívot insinúan que la relación entre las dos estrellas es el foco principal del problema. Embiid ha sido el foco de muchas filtraciones en las que Simmons le achacaba sus declaraciones tras perder contra Atlanta Hawks y la imposibilidad de desarrollar completamente su juego al lado del camerunés.

Por mucho que se intente esconder debajo de la alfombra, las cosas para Simmons y su situación en la franquicia están igual que hace tres meses. Philadephia sigue siendo el equipo de Joel Embiid, aunque este está dispuesto a hacer un esfuerzo por reincorporar a su compañero. «Somos profesionales. Pretendemos ganar y él me da más oportunidades para ello. Trato de mantener a todo el mundo centrado, estoy centrado en el baloncesto. Va a haber cambios y ajustes, pero todo el mundo tenemos que creer en lo que hacemos, porque si no no tendremos posibilidad de ganar».

Embiid vuelve a decir más con lo que calla que con lo que habla. Tras el último fracaso, las dudas sobre si se podía ganar con Ben Simmons estaban a la orden del día. El objetivo pues, es despejarlas de una vez por todas. Ese es el gran reto, uno que ciñéndonos a los hechos, resulta difícil de creer que es posible. Joel Embiid ya ha comenzado su campaña para convencer a los incrédulos, aunque primero deberá demostrar que él mismo lo cree de veras.

