Joel Embiid sigue sin entender lo sucedido con Ben Simmons

EL NUEVO DIARIO, FIALDELFIA.- Hace meses que Joel Embiid y cualquier compañero dejó de tener que responder un día tras otro a las preguntas sobre Ben Simmons. Pero esto no quiere decir que el tema esté zanjado. Sea relevante o no, sigue habiendo muchas preguntas sobre los últimos meses de Simmons como jugador de los Sixers, e incluso Joel Embiid continúa sin explicarse todo lo ocurrido. «No entendí lo que pasó y no sé como hemos llegado a esta situación» dice el camerunés en una conversación con Ky Carlin para HoopsHype.

El aspirante a MVP continúa mostrándose incrédulo mientras apela a la buena relación que le unía con su ya excompañero. «No tenía ningún problema con él. Obviamente no ganamos un anillo juntos, pero éramos dominantes en temporada regular y yo siempre creí que teníamos oportunidades de ganar juntos. Incluso a día de hoy lo creo. No sé qué provocó que quisiese marcharse. Entiendo sus explicaciones, pero hay cosas que no tienen sentido».

Sabiendo que el pívot había esquivado el episodio clave que, en teoría, desencadenó al completo dicha situación, el periodista se apresuró a preguntar por el infame episodio vivido tras la eliminación del año pasado frente a los Hawks. Aquel en el que, según el entorno de Ben Simmons, Embiid y Rivers tiraron al jugador a los leones. Joel deriva gran parte de la culpa a la prensa. «Siempre están intentando sacar pequeñas cosas de contexto para generar controversia» argumenta.

«Si ves la rueda de prensa completa observas cómo explico un montón de situaciones que causaron nuestra derrota. Fui honesto y situé el inicio de la caída en el mate al que renuncia. Pero ni siquiera especifico nombres». Embiid recalca que no se enseñó en ningún momento con Simmons o cualquiera de sus compañeros. Lo cual no quita para que Ben, como ha demostrado durante meses, se sintiese dolido por sus formas y la esquiva de responsabilidades propias de Embiid.

