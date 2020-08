Joel Embiid se cuestiona su futuro en los 76ers de Filadelfia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Joel Embiid se ha cuestionado su futuro en los Filadelfia 76ers tras quedar apeados de los playoffs ante Boston Celtics por un contundente 4 a 0, informa el medio ESPN.

“Yo no tomo las decisiones. Aquí estoy en Philadelphia. Ocurra lo que ocurra”, señaló Joel Embiid. “Siempre he dicho que quiero terminar aquí mi carrera, y si pasa eso, será fantástico. Y si no pasa. Bueno, hay que seguir hacia delante”, agregó.

Al pívot todavía le restan tres años de contrato a razón de 95 millones de dólares y, según los últimos rumores, Ben Simmons y él podrían tomar caminos separados de cara a la próxima temporada regular 2020-21.

Crítico con los movimientos

Embiid no pudo ocultar su decepción por la rápida eliminación, y no dejó escapar la ocasión para mandar un mensaje a los dirigentes por los movimientos protagonizados durante los últimos años.

“Siento que hace un par de años, cuando llegamos por primera vez a los playoffs, teníamos un montón de grandes jugadores reclutados aquí en Philadelphia o formados en Philadelphia, y especialmente teníamos un montón de muchachos que se encontraban muy bien aquí”, explicó.

“Y luego, como sabéis, decidimos canjearlos junto a futuras elecciones por Jimmy (Butler), Tobias (Harris), y a cambio obtuvimos grandes jugadores. Pero como ya he dicho, simplemente no ha pasado. Nunca pudimos encontrar el ritmo este año. Siento que la concentración no ha estado ahí. Y tenemos que hacerlo mejor. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos en el espejo y hacerlo mejor”, concluyó.

Embiid ha promediado en los playoffs 30 puntos, 12,3 rebotes, 1,3 asistencias, 1,5 robos y 1,3 tapones en 36,3 minutos sobre el terreno de juego.