Joel Embiid podría perderse el Juego de Estrellas de la NBA

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Joel Embiid no ha querido dar por segura su presencia en el All-Star de este fin de semana. En unas declaraciones ofrecidas a Rich Hofmann, periodista de The Athletic, el pívot ha reconocido que no se encuentra al 100% físicamente, y ha dejado abierta la posibilidad de que no participe en el partido de las estrellas.

«No estoy seguro de qué va a pasar, porque ahora mismo no me encuentro totalmente sano» confesó. «Llevo sin estarlo tres o cuatro semanas, pero he intentado aguantar hasta el parón del All-Star sin perderme ningún partido. Creo que he llegado a un punto en el que necesito seguir los consejos del cuerpo médico. En su momento me dijeron que necesitaba tomarme un descanso de dos semanas, así que ahora vamos a ver qué tal van los próximos días y a tomar decisiones a partir de eso».

Embiid se perdió cuatro partidos a finales de noviembre debido a una lesión en el pie izquierdo, y volvió a tener algunos problemas en la zona en enero, cuando fue baja en tres encuentros a principios de mes y en otro más dos semanas más tarde. No obstante, desde esta última ausencia ha encadenado 11 choques disputados de forma consecutiva, aunque en base a estas declaraciones no parece que lo haya hecho en perfectas condiciones, y es posible que necesite otra breve pausa para evitar sustos mayores.

En ese sentido, el parón del All-Star se presenta como una oportunidad ideal, pues los 76ers disputaron anoche su último duelo antes del mismo y no volverán a jugar hasta dentro de una semana, lo que le da un amplio margen para descansar. Está claro que este fin de semana no es la prioridad principal para ninguna de las estrellas de la liga, de modo que tal vez haya que añadir al pívot camerunés a la lista de bajas a última hora.

