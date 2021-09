Joel Embiid niega una mala relación con Ben Simmons

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERIOR.- La actualidad NBA en la ciudad de Filadelfia gira alrededor de Ben Simmons. Después de los numerosos rumores sobre su futuro publicados en los últimos meses, el propio jugador ha decidido dar el paso definitivo al comunicar personalmente a la organización su deseo de ser traspasado.

Este desenlace comprende un contexto que se ha ido desgranando en los últimos años, por lo que culpar a una sola de todas las partes involucradas sería injusto y poco ajustado a la realidad. Una de estas informaciones sugiere que uno de los principales desencadenantes fue la gran brecha que se había abierto entre Simmons y su compañero Joel Embiid.

Los problemas de compatibilidad en pista de ambos han salido a relucir durante las últimas ediciones de los playoffs. Y la reciente renovación multimillonaria del camerunés habría sido la forma utilizada por la franquicia para escoger entre uno de los dos.

Sin embargo, el propio Embiid ha querido negar este conflicto interno y alabó a su todavía compañero. El center añadió, además, que la culpa por la decepción sufrida en playoffs debería extenderse a otros niveles.

“Las fuentes: ‘¡Confía en mí, hermano!’ Dejad de usar mi nombre para impulsar la agenda de la gente. Me encanta y odio el drama. Adoro jugar con Ben”, afirmó Embiid en su perfil personal de Twitter. “Las estadísticas no mienten. Es un jugador increíble y todos nosotros no pudimos hacer el trabajo […]. Espero que todos estén de vuelta porque pienso que somos lo suficientemente buenos para ganar.”

Embiid también aprovechó para dar un toque de atención a los aficionados de los 76ers, quienes han sido especialmente duros con equipo y jugador a pesar del éxito logrado en regular season en los últimos cuatro años. Aunque es evidente pensar que esperaban más tras la larga odisea de The Process.

“Por mi propia experiencia, no sabéis cuánto inventan los medios para los aficionados y la vergüenza que debería daros por creerles”, añadió el pívot. “No lo he olvidado. Hace dos años me abuchearon. La gente en Philadelphia quería que me traspasaran. Incluso los mandé callar. Solo los verdaderos aficionados no lo hicieron, pero yo me centré en trabajar esa temporada baja para ser mejor porque también sabía que no había mostrado todo mi potencial. Aficionados de Philadelphia, vosotros también tenéis que ser mejores. Para mayor claridad, me encantan las críticas o cuando me dicen que no puedo hacer algo. Me hacen trabajar más duro pero no todo el mundo está construido así.”

Meses antes, Danny Green también había expresado su apoyo a Simmons, solicitando a los aficionados de los 76ers que mostraran todo su apoyo y respeto a Simmons después de la dura eliminación ante los Atlanta Hawks. Unas declaraciones que, por aquel entonces, chocaron frontalmente con las otras más críticas vertidas por Doc Rivers o el propio Embiid.

