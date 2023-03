Joel Embiid: «La única forma de ganarme el respeto es un anillo»

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- A falta de dos semanas para el final de la temporada regular, Joel Embiid continúa entre los grandes candidatos al MVP, pero el de los 76ers ha afirmado no estar especialmente centrado en galardón. En una reciente entrevista con Shams Charania, periodista de The Athletic, ha asegurado que se encuentra en una fase de su carrera en la que está mucho más centrado en el éxito colectivo que en el individual, y que si este último ha de llegar, que sea como consecuencia del primero.

«Probablemente podría haber ganado ya un MVP, pero no ha ocurrido, y ahora simplemente no voy a centrarme en eso» comentó. «He llegado a un punto en el que la gente ya se ha acostumbrado a mí y me pone unas determinadas expectativas. Ahora la única forma de ganarme el respeto es ganar un anillo, así que aquello que me permita llegar sano a los playoffs es lo que voy a hacer. Lo que importa es ganar, ganar y ganar. Ahora estoy mentalizado en eso y es lo que estamos haciendo. Lo que pase, pasará. Si gano el MVP, bien; si no, también».

Los 76ers han ido de menos a más con el avance del curso y parecen llegar a playoffs como uno de los favoritos al anillo, pero salir victoriosos del Este no les será fácil. De hecho, Embiid nunca ha conseguido superar la segunda ronda de playoffs, pero confía en que este pueda ser el año a pesar de los duros rivales a los que tendrán que superar.

«Creo que ganar en esta liga es muy difícil. Hay dos grandes equipo como Milwaukee y Boston en nuestra conferencia, así que tendremos que enfrentarnos a ellos en algún momento y vamos a tener que luchar mucho para ganarles. Creo que los duelos directos contra cada equipo nos vienen bien, pero tenemos que rozar la perfección para ganar. Todos tenemos que dar un paso adelante» concluyó.

Relacionado