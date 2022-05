Joel Embiid felicita a Nikola Jokic por su segundo MVP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHILADELFIA.- No es ningún secreto que Joel Embiid deseaba el MVP de esta temporada como pocas cosas. De hecho, el pívot camerunés aprovechó las últimas semanas de competición para protagonizar un desfile mediático en el que se encargaba de dejar claro lo que ansiaba el premio. ESPN, Sports Illustrated, The Athletic, FOX Sports, el podcast de J.J. Redick… Sin embargo, una vez se acalló el torrente de debate ocasionado por estas intervenciones, el favoritismo volvió a posicionarse del lado de Nikola Jokic, quien será nombrado MVP por segundo año consecutivo. Cuando le preguntaron por ello, Joel Embiid no se mostró ni mucho menos resentido. «Obviamente, enhorabuena a Nikola. Se lo ha merecido. Ha hecho una temporada increíble» pronunciaba en rueda de prensa.

La estrella de los Sixers mencionó que lo único realmente importante era ganar el anillo y que la noticia no le pilla por sorpresa. «Lo sé desde hace semanas. Probablemente incluso dos semanas antes de finalizar la liga regular. Cuando vi la última tabla de favoritos que publicó ESPN sabía que no iba a pasar». No quiso dejar el tema sin poner en relieve su propio rendimiento y el de unos cuantos candidatos más. «No hay buenas o malas elecciones. Había muchos candidatos y podría haber ido a parar a cualquier lado. Giannis, Devin Booker estando en el mejor equipo de la liga».

Aun así, él sigue convencido que su temporada es merecedora del galardón tanto como la de sus principales competidores. «Supongo que cada año todo depende de lo que vosotros [la prensa] digáis y lo que se adapte mejor a la narrativa para ver quién lo gana. No estoy cabreado. Sé que me he puesto en posición de ganar el premio dos años consecutivos» zanjaba un extenuado Embiid después de la abultada derrota sufrida ante los Miami Heat en el quinto partido de las Semifinales del Este

Relacionado