Joel Embiid dice no parará hasta darle un campeonato a Filadelfia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Los Sixers han vivido un año convulso. Jugar para el exigente público de Philadelphia nunca es fácil, pero si a Ben Simmons le lograron amargar la existencia, Joel Embiid se siente como pez en el agua ante su afición. Siempre se ha mostrado comprensivo con los episodios de abucheos más crudos y ha querido ser transparente con todo aquel que apoya al equipo. dada su conocida faceta populista y tribunera, no extraña oírle decir que «no voy a parar hasta darle un campeonato a esta ciudad».

Embiid es el protagonista de una de las últimas portadas de Sports Illustrated. El camerunés ha aprovechado la charla con Chris Mannix para redoblar su compromiso con la franquicia y el actual proyecto. A su vez, también reflexiona sobre el camino recorrido y sus principales objetivos. «Nunca pensé que iba a estar a este nivel». Para él lo más importante es lograr el anillo, pero no elude que tiene el premio MVP entre ceja y ceja.

Por último, el pívot relataba detalladamente la relación que le une con Daryl Morey. Desde el primer día que el general manager pisó Philly, Embiid quiso formar parte de su círculo de confianza de cara a estar cerca de la toma de decisiones. Sin embargo, sus intenciones no eran otras que asegurar su futuro en la franquicia que ama. «Me acerqué a él porque no quiero que me traspasen».

Relacionado