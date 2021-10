Joel Embiid define la postura de Simmons como «casi irrespetuosa»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Joel Embiid se había mantenido en un tono comedido respecto a la situación que están viviendo en Philadelphia con Ben Simmons, pero esto ha cambiado una vez que ha llegado a sus oídos un informe en el que el base le señala como uno de los motivos para querer abandonar el equipo. Sin entrar en el trato personal, Sam Amick de The Athletic desvela que Simmons asegura que el germen de su actitud está en la certeza de que su carrera será mejor lejos de Joel Embiid, ya que el juego de éste intercede en el suyo al cerrarle los pasillos a canasta.

La respuesta del pívot camerunés, visiblemente molesto, no se ha hecho esperar. Aunque hace días aseguró que prefería jugar junto a Simmons y que pensaba que el equipo era mejor con él, de igual modo no puede entender que Simmons pueda quejarse del espacio que se le ha dado para desarrollar su juego.

«Ha sido un poco sorprendente verlo. Lo diremos así: incluso volviendo a la razón por la que firmamos a Al Horford… Nos deshicimos de Jimmy Butler, lo cual sigo creyendo que fue un error. Todo ello fue únicamente para asegurar que tuviese el balón en sus manos porque lo necesitaba, y por eso tomaron aquella decisión. Como dije, es sorprendente… En la mayor parte de mi carrera he tenido que dar un paso atrás hacia la línea de tres puntos, lo cual no me importa. Me gusta ser un jugador de baloncesto y hacer todo lo posible en la cancha», comenta Embiid a los medios antes de recalcar hasta qué punto estaba centrada la organización en cubrir las necesidades de Simmons.

«Siento que nuestros equipos se han construido, ya sea sumando el tiro necesario o en el puesto de ‘cinco’ y esas cosas, teniéndolo en cuenta. Y se ha seguido haciendo. Seth Curry es uno de los mejores tiradores de triples de todos los tiempos. Danny Green o Tobias están en un 40 por ciento de triples. Furkan Korkmaz saliendo desde el banquillo. A veces aparece Shake Milton, que creo que puede ser un mejor tirador, pero ya sabes, puede calentarse. Acabamos de agregar a Georges Nian-. Así que siento que nuestros equipos siempre se han construido en torno a sus necesidades», sentencia.

El center no puede ser mucho más claro. Hasta ahora había comprendido que cada individuo toma sus propias decisiones y que ahí no iba a entrar, pero los motivos esgrimidos por Simmons no le han gustado nada. Está muy dolido por todo lo que está ocurriendo, pero tiene claro que su mente no puede estar en ese tema, sino en quienes le acompañan en esta pretemporada.

«Estoy realmente concentrado en los muchachos que están aquí. La situación es extraña, decepcionante, casi irrespetuosa con todos los muchachos que están aquí luchando por sus vidas. Algunos muchachos confían en que el equipo tenga éxito para permanecer en la liga y ganar dinero de alguna manera. Porque si estás en un equipo ganador, siempre tendrás un lugar en la liga, solo porque estás en un equipo ganador y contribuiste a ello», concluye.

