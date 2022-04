Joel Embiid cree que merece el MVP: «No sé qué más tengo que hacer»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Joel Embiid escribió este domingo un nuevo capítulo de su brillante temporada. El center lideró el triunfo de los 76ers en Cleveland con una auténtica exhibición saldada con 44 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias y 5 tapones. Según el medio ESPN, el camerunés recopila once partidos con al menos 40 puntos y 10 rebotes, una cifra tan solo superada por los doce de Russell Westbrook (2016-17) y Moses Malone (1981-82). Ambos fueron elegidos mejor jugador del curso.

El —bendito, para nosotros— problema que atosiga la candidatura de Embiid para el premio al MVP de la temporada es que otros dos jugadores están rindiendo a un nivel igual de estratosférico: Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo. La batalla es tal que cualquiera de los tres es merecedor de recibir tal distinción sin que esto suponga una ofensa para los otros dos. Aunque el jugador de los 76ers insiste en que es él quien debería levantar el trofeo y que no sabe qué más hacer para que así sea.

«Si sucede será genial. Si no es así, no sé qué más tengo que hacer», afirmó el pívot, según recoge el medio Sports Illustrated. «Sentiré que me odian. Siento que el estándar para los jugadores de Philadelphia o para mí es diferente al de cualquier otro jugador.»

Actualmente, los 76ers ocupan la cuarta posición de la Conferencia Este igualados en registro (48-30) con los Bucks, terceros. Por su parte, los Nuggets (47-32) se sitúan en la quinta plaza del Oeste aunque solo medio partido les separa de los Utah Jazz (46-32). Y es a Colorado a donde señalan gran parte de las miradas: una simulación de votación realizada por el medio ESPN de la forma más realista y representativa posible dio como ganador del premio a Jokic. ¿Habrá back-to-back?

