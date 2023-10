Joel Embiid comparte sus objetivos personales para la temporada de la NBA

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- La temporada 2023-24 comenzó este jueves para los Philadelphia 76ers con una ajustada derrota ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard. La franquicia de Pensilvania comienza una nueva etapa con Nick Nurse como entrenador, mientras trata de resolver la tensa situación con James Harden, a quien no dejaron viajar a Milwaukee.

Los 76ers intentarán no perder fuelle en la Conferencia Este y asentarse como una alternativa real ante los Boston Celtics y los propios Bucks. En el ámbito individual, Joel Embiid ha compartido sus objetivos para este curso, los cuales impulsarían directamente la posibilidad de éxito de su equipo: ser elegido Defensor del Año y generar juego dentro del esquema ofensivo de Nurse.

«Quiero dar esos pasos que consigan ponérselo fácil a todos los demás», declaró el vigentes MVP de la temporada, según recoge el medio The Philadelphia Inquirer. «Durante todo el año ese será mi gran enfoque: intentar lograr la mayor cantidad de asistencias e involucrar a mis compañeros tanto como sea posible. Nunca me gustó ser simplemente un jugador de isolations. No creo que esa sea la forma correcta de jugar y no creo que sea la forma correcta de ganar. Me gusta este sistema».

En sus últimas dos temporadas, Embiid promedió 4,2 asistencias por partido. Ante los Bucks demostró esta visión de juego colectiva al repartir seis asistencias, aunque sus siete pérdidas de balón le obligarán a ser mucho más cuidadoso cuando absorba la posesión. En lo que respecta al apartado defensivo, el pívot de los 76ers tiene como tope sus tres nombramientos en el Segundo Quinteto Defensivo de la temporada, en 2018, 2019 y 2021.