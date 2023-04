Joel Embiid avisa que todavía no se ha visto su mejor versión

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Los Filadelfia 76ers vencieron con autoridad a los Brooklyn Nets en el primer partido de la ronda inicial de los playoffs. El objetivo de temporada de la franquicia de Pensilvania no es otro que confirmar su condición de candidato al anillo y alternativa a Boston Celtics y Milwaukee Bucks en la Conferencia Este.

Un desafío que es compartido por todos los jugadores de la plantilla, quienes, a su vez, también tienen sus propios retos personales. En el caso de Joel Embiid apunta siempre al mismo sitio: mejorar como jugador en todas las áreas posibles. El finalista para el premio al MVP de la temporada asegura que está completando su mejor temporada en la liga, pero también cree que todavía no ha alcanzado su techo como jugador. Todo ello tras haber conquistado su segundo título consecutivo como máximo anotador de la temporada con 33,1 puntos por noche.

«El año que viene, si tengo que mejorar de nuevo, probablemente puedo tener un promedio de 35 o 36 puntos por partido», declaró Embiid, de acuerdo con el medio The Philadelphia Inquirer. «El último tipo que lo hizo fue James [Harden] y eso es muy difícil de hacer. Es imposible. Pero todavía tengo que encontrar formas para mejorar. Hay muchas maneras en que puedo hacerlo. Pero sí, hasta ahora, ha sido mi mejor temporada, ofensiva, defensiva y en cómo he crecido como persona y jugador de baloncesto».

Sin embargo, este aumento de prestaciones no ha ido acompañado de éxitos colectivos. Los 76ers han caído eliminados en cuatro ocasiones en Semifinales de Conferencia durante la estancia de Embiid en el equipo, el cual es su tope hasta el momento. Todo lo que no sea alcanzar las Finales de Conferencia será una decepción para jugador y franquicia.

«Ese es el objetivo final», añadió Embiid. «Desde que estoy en la liga lo vi como una meta. Quieres hacer todo lo posible para alcanzarla. Y eso no lo logra solo una persona. No puedes ganar solo. Tienes que ganar como equipo. Así que solo tenemos que permanecer juntos y unidos. […] Todos tienen que estar en su mejor momento o no vas a ganar nada».

