Joel Embiid apunta a debutar con Francia en el Mundial de 2023

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Joel Embiid obtuvo la nacionalidad francesa hace un par de semanas, pero no por ello su primera aparición con Francia es inminente, ya que antes debe concluir el proceso burocrático para poder ser seleccionado y, lo que es más relevante, aún se está recuperando de la cirugía a la que se sometió en su pulgar derecho hace dos meses.

Justo sobre la situación actual del pívot ha hablado Boris Diaw. El otrora jugador de la NBA, y ahora general manager de la selección francesa de baloncesto, aclara el punto exacto en el que se encuentra el proceso que permitirá a Embiid jugar con el combinado galo.

«Su solicitud de naturalización ha sido aceptada. Sabemos que todavía está esperando el pasaporte francés. Cuando lo obtenga, podrá iniciar el proceso y solicitar una licencia FIBA para el equipo nacional», expresa en declaraciones recogidas por el portal Basket News.

Aunque el último paso, el de la aprobación de la FIBA, todavía no se ha dado, Diaw aclara que la baja del center se debe principalmente a que no está bien físicamente. «Le hubiera gustado jugar este verano si no se hubiera lesionado, pero se operó la mano y aún no ha vuelto a jugar al baloncesto», sentencia.

Ante tal situación, todo hace indicar que el debut de Embiid con Francia tendrá lugar en el Mundial de 2023, el cual tendrá lugar del 23 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Indonesia y Japón. Ese debería ser el punto de partida antes de disputar los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

