Joel Embiid admite que aún se está recuperando tras sufrir COVID-19

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Pese a la derrota, la vuelta de Joel Embiid a las canchas frente a los Timberwolves parecía indicar que el pívot regresaba tal y cómo se había ido. Los 42 y 14 rebotes que firmó esa noche en un partido con prórroga parecían dejar atrás las complicaciones que sufrió el pívot en su recuperación.

Sin embargo, en los otros dos encuentros que ha disputado desde su regreso, Embiid apenas ha superado la decena de puntos y acumula un 7 de 33 en tiros de campo. Tras la nueva derrota cosechada ante los Celtics, el camerunés explicaba que sus sensaciones no son las mejores. «Obviamente me va a costar recuperarme» decía ante los micrófonos de la ESPN.

Obviamente, el entorno mediático de los Sixers y la propia franquicia quisieron mantener la intimidad con respecto al estado de salud de su jugador. Sin embargo, la prórroga que experimentó su periodo de confinamiento hacía sospechar que algo no iba bien. Ahora, Embiid explica hasta qué punto llegaban esas complicaciones. «No creía que fuera a ser capaz de volver a jugar, así de malo fue. Solo doy gracias de poder estar aquí sentado». No obstante, la estrella de Philadelphia asume la responsabilidad de su vuelta. «Tengo que seguir trabajando. No puedo seguir jugando así, sobre todo en cuanto al tiro. Si me van a hacer dos contra unos y no soy capaz de anotar fácil, tengo que facilitarle las cosas a mis compañeros».

