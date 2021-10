Joe Veras lanza nueva producción musical; dice se puede hacer música buena sin vulgaridad

El popular bachatero Veras al ser entrevistado en el programa En el Foco, que produce el periodista Holi Matos a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario Tv, sostuvo que el futuro de la bachata es excelente y que actualmente está en su mejor momento.

Veras es un artista que ha llegado al estrellato por su bajo perfil y su vocabulario sin ofensa a la gente, y a su juicio, se puede hacer música sin llegar a la vulgaridad y ofender a la gente con palabras groseras.

Expresó que se puede hacer buena música sin generar escándalos, “se puede llegar y mantenerse. Hay canciones de compositores que las palabras no me llegan por el vocabulario y las rechazo porque mi línea no es maltratar la gente con palabras descompuestas”.

Orígenes del bachatero Joe Veras

El popular bachatero Joe Veras nació en el municipio de Cevicos, en la provincia Sánchez Ramírez, siendo sus padres dos campesinos dedicados a la agricultura. Veras es el cuarto de trece hermanos.

Cuentas que desde pequeño ayudaba a su padre a trabajar agricultura en conucos, labor que compartía con la escuela, pero que desde niño le gustaba mucho la música.

Dijo que la música le despertaba una gran pasión y que cuando no estaba en la escuela tomaba prestada una guitarra de su hermano mayor. “Cantar es muy bonito, es un sentimiento tan profundo que creo que no existen palabras en el diccionario para definirlo”.

Añadió que “yo canto a lo que la gente le gusta, pero hay canciones que también me gustan a mí. A veces no son las que más al público les gusta”.

Recordó que desde que llegaba desde la escuela a la casa se ponía a tocar la guitarra porque le gustaba mucho la música, y señaló que nunca fue a una escuela de música para aprender a tocar instrumentos, sino que aprendió solo y trató de conectarse con la gente.

Veras manifestó con orgullo que “yo trabajé desde niño. Dios me dio ese don de cantar y tocar la guitarra y a la gente le gusta, ahora yo cuido mi vocabulario a la hora de cantar, las letras de mis canciones no ofenden a niños ni adultos”.