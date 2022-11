Joe Mazzulla afianza su puesto como entrenador de los Celtics

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- De momento, los Boston Celtics están superando con nota la zozobra con la que dieron pie a la actual temporada. Los de Massachussets ya son líderes del Este firmando el mejor ataque de la liga. A pesar de que el juego que despliega el equipo introduce cambios notables con respecto al curso pasado, su competitividad no se ha resentido ni un ápice. Lo cual habla maravillas de Joe Mazzulla, que aunque llegó de golpe y porrazo está solventando perfectamente la papeleta de dirigir al grupo en ausencia del sancionado Udoka. Esto ha hecho que en los Celtics tengan más o menos claro que Mazzulla siga siendo su técnico jefe cuando termine la actual temporada según ha podido saber Adrian Wojnarowski.

Que la franquicia no tiene intención de devolverle el banquillo a Ime Udoka es un secreto a voces. Por mucho que los jugadores se extrañen por ello. No hay nada más que ver la sencillez con la que iban a dejarle marchar a Brooklyn antes de que los Nets recularan por presiones externas. Por temas desconocidos, y mientras Udoka no deje el cargo por su propio pie o algún otro equipo trate de contratarle, los Celtics planean mantener a Mazzulla como interino. Pero esto solo sería sobre el papel, pues para ellos ya es su entrenador con todas las letras. Solo cuando finalice la actual temporada Boston dará el paso de nombrarle como tal, con lo que ello supone para el futuro de Udoka en la organización.

