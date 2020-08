Joe Kelly señala que falta de castigo a jugadores de Astros lo molestará siempre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Joe Kelly, no esconde sus sentimientos hacia los jugadores de las Astros de Houston y es por ello que ha revelado que la falta de castigo por sus acciones en el robo de señas durante la temporada de 2017, provoca que no los deteste.

“En el robo de señas todo el mundo está implicado, no solo los coaches. Los entrenadores no son los que están a cargo de este sistema, son los jugadores. Al final, ellos recibieron inmunidad. No fueron multados ni suspendidos y eso me molestará siempre. Todos se escondieron tras los coaches, y eso es imperdonable”, dijo Kelly en el en el podcast de Ross Stripling.

Kelly, quien jugó para Alex Cora en los Medias Rojas de Boston, quien fuera suspendido por ser parte del entramado del robo de señales de los Astros, purga una suspensión de cinco encuentros, luego de que le lanzara a pegar a los jugadores de los Astros, Alex Bregman y Carlos Correa.

El sentir de Kelly se ha reflejado en otros jugadores quienes han señalado la falta de severidad en cuanto a los jugadores por parte de MLB, por su participación en el robo de señales con ayuda de medios digitales.