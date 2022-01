Joe Ingles no cree que Donovan Mitchell quiera irse de Utah

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- En los últimos días ha empezado a sonar la posibilidad de ver a Donovan Mitchell abandonando Utah. Pese a que los Jazz son uno de los mejores equipos de la actual NBA, varios informes han señalado que el guard All-Star podría estar pensando abandonar Salt Lake City para trasladarse a un mercado mayor en el que continuar su carrera. Es obvio que cualquier jugador puede cambiar de aires en un momento dado, pero una de las personas que mejor le conocen, su compañero Joe Ingles, recalca que no cree que Mitchell quiera marcharse.

«No creo que Donovan Mitchell quiera irse. Lo vemos todos los días y le encanta estar aquí, le encanta nuestro equipo. Si estuvieran a nuestro alrededor todos los días y lo escucharan decir de su boca que quiere irse, eso es completamente diferente. Pero ellos no están aquí», expresa el jugador australianos a Eric Walden de The Salt Lake Tribune.

Quizás no haya llegado el momento de plantearse si continuar o no en Utah, pero puede estar cerca. La campaña pasada dolió mucho la eliminación en playoffs ante unos Clippers que no contaban con Kawhi Leonard. Tras tal varapalo, el presente curso está marcado en rojo como el del paso definitivo para acercarse a las Finales de la NBA (o llegar a ellas). Un nuevo golpe podría provocar importantes cambios en la organización.

En cualquier caso, ninguno estamos en la cabeza de Mitchell, por lo que no podemos hacer otra cosa que esperar acontecimientos. En Utah se ha convertido en una súper estrella y no sabemos hasta qué punto está determinado a vivir más años allí.

Relacionado