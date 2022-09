Joe Harris, completamente recuperado de su tobillo de cara a temporada NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El alero de los Brooklyn Nets, Joe Harris, está completamente recuperado después de someterse a dos cirugías en el tobillo izquierdo y estará listo para participar en el ‘training camp’ de la organización, según señalan fuentes del The New York Post. El jugador ha recibido la autorización del cuerpo médico para participar en ejercicios de cinco contra cinco.

Harris solo jugó catorce partidos la pasada temporada después de lesionarse el tobillo a mediados de noviembre. Su primera cirugía se centró en extraer una partícula de hueso en el tobillo, tras lo cual se proyectó un tiempo de recuperación de entre cuatro y ocho semanas. Sin embargo, el jugador tuvo que ser sometido posteriormente a una reconstrucción de ligamento, lo que lo desplazó de lo que restaba de campaña.

Durante varios meses, diversos rumores comerciales situaron al jugador en la rampa de salida de los Nets. Sin embargo, desde el New York Post afirman que la gerencia nunca se planteó cerrar un traspaso por su principal francotirador. Así, Harris será uno de los cinco jugadores de la plantilla que se reincorporen a la disciplina del equipo tras pasar por el quirófano junto a Seth Curry, Ben Simmons, T.J. Warren y Edmond Sumner.

El de Washington ha completado sus últimas seis temporadas como profesional con los Nets. En total ha disputado 358 partidos, en los que ha promediado 12,4 puntos con un acierto en triples, su principal baza, del 44,2%.

