Joe Burrow afirma que no aceptará una nueva derrota en el Super Bowl

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, dijo este martes que en la temporada 2022 no aceptará volver a perder en el Super Bowl, como sucedió en febrero pasado ante Los Angeles Rams.

“No voy a aceptar volver a perder. Estoy buscando refinar mi forma de juego como un todo, estoy divirtiéndome volviendo a entrenar”, dijo el mariscal de campo campeón de la Conferencia Americana en rueda de prensa.

Burrow llevó a los Bengals al partido por el campeonato de la NFL la temporada pasada en el que perdieron 23-20 ante los Rams.

El mariscal de campo aún siente dolor por la manera en que cayeron en ese partido en el que en la última jugada él tenía como opción para lanzar el balón a su receptor Ja’Marr Chase, pero fue capturado.

“Lo recuerdo, vi a Chase, revisé la ruta para ir con él, simplemente no tuve tiempo suficiente para lanzarle el balón”, recordó.

A pesar de no haber podido ganar el primer Super Bowl en la historia de los Bengals, Joe Burrow destacó que en la temporada 2021 sus rivales tomaron con más seriedad los enfrentamientos ante Cincinnati.

“Creo que hacia fines del año pasado comenzamos a inspirar mucho respeto en nuestros rivales, fue un cambio completo en la forma en que jugaban contra nosotros; creo que eso se mantendrá durante los próximos años”, explicó.

Burrow fue cuestionado sobre si tomaría como modelo algunas de las rutinas que realiza el pasador de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL.

“Tomo cosas de aquí y de allá. Lo que hace Brady es grandioso, pero yo me enfoco en mejorar mi rutina y en ser mejor día a día; la verdad es que pruebo muchas cosas diferentes, lo que sea para estar listo”.

Sobre las molestias en la rodilla que sintió en el último cuarto del Super Bowl LVI del pasado febrero y por las que usó una rodillera ortopédica durante las prácticas, Burrow reconoció que fue genial haber podido entrenar sin ella a partir de este martes.

“Aún no sé si la usaré o no durante los juegos, pero en la práctica fue divertido no tener que utilizarla, ya veremos cómo me siento”.

